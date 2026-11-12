W Czerkasach, w pobliżu dworca kolejowego, znaleziono ciało zamordowanej kobiety

W Czerkasach organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie umyślnego zabójstwa mieszkanki miasta, której ciało znaleziono 10 listopada w pobliżu dworca kolejowego. Policja ustala okoliczności przestępstwa i poszukuje osoby, która może być zamieszana w śmierć kobiety.

Zgłoszenie o znalezieniu ciała noszącego ślady gwałtownej śmierci wpłynęło na policję 10 listopada.

Na miejsce zdarzenia udała się grupa śledczo-operacyjna Okręgowego Zarządu Policji w Czerkasach, funkcjonariusze wydziału kryminalnego, kinolodzy oraz pracownicy wydziału analiz kryminalnych.

Tożsamość zmarłej ustalono podczas wstępnych czynności śledczych. Okazała się nią mieszkanka Czerkas.

Funkcjonariusze policji zbadali miejsce zdarzenia i zabezpieczyli dowody rzeczowe. Ponadto śledczy sprawdzili krąg znajomych zmarłej oraz przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu.

W związku z zabójstwem z premedytacją wszczęto postępowanie karne na podstawie części 1 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy.

Obecnie trwają czynności śledcze oraz działania operacyjno-poszukiwawcze. Policja ustala miejsce pobytu osoby, która może być powiązana z przestępstwem, w celu jej zatrzymania.

Poinformowała o tym policja obwodu czerkaskiego.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze organów ścigania obwodu zakarpackiego wszczęli postępowanie karne w sprawie okrutnego traktowania zwierzęcia we wsi Bogdan w rejonie Rakhiv. Podstawą do wszczęcia śledztwa było nagranie wideo wykryte w mediach społecznościowych, na którym zarejestrowano pobicie psa na śmierć.

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