W Czernihowie, w dniu swoich urodzin, zmarł najstarszy motocyklista Ukrainy, Mykoła Filatow

14 listopada w Czernihowie zmarł Mykoła Filatow, znany pod pseudonimem Iwanicz, uważany za najstarszego motocyklistę na Ukrainie. Miał 78 lat – poinformowała piosenkarka Olena Michajłowa w komentarzu dla „Suspilne”.

Według słów Oleny Michajłowej mężczyzna przebywał już od kilku dni w szpitalu z powodu udaru mózgu.

Podczas zamknięcia sezonu motocyklowego w październiku 2026 roku Mykoła Filatow mówił, że kocha drogę, że droga to jego życie.

„To pierwszy raz od początku działań wojennych, kiedy zebraliśmy się i wyruszyliśmy. Tak więc naprawdę jest nastrój, jest chęć, spotkałem przyjaciół, tych, którzy jeszcze są. Wielu już nie ma, ale i tak jest miło. Młodzież dorasta, pojawiają się nowi ludzie. Najważniejsze więc, że ruch motocyklowy na Ukrainie nie zamiera, jak to się mówi, lecz się rozwija” – powiedział wówczas.

Źródło: Suspilne

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