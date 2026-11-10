W Czerniowcach postawiono zarzuty urzędnikom TCC, którzy zatrzymali mężczyznę z liczną rodziną, korzystającego z odroczenia — Lubinec

W Czerniowcach mężczyznę, który ma troje dzieci, doświadczenie bojowe oraz ważne odroczenie od mobilizacji, siłą wciągnięto do minibusa i przewożono między różnymi instytucjami. Po interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich został on zwolniony, a urzędnikom terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego przekazano informacje o podejrzeniach.

Jak poinformował rzecznik praw obywatelskich, zwróciła się do niego żona mężczyzny, który brał udział w działaniach bojowych i stanął w obronie Ukrainy od pierwszych dni pełnej inwazji rosyjskiej.

Nagrania z kamer monitoringu wykazały, że mężczyzna był śledzony po tym, jak opuścił budynek rady miejskiej. Następnie nieznana osoba w kominiarce siłą wciągnęła go do minibusa.

Jak zauważył Dmytro Lubinec, na nagraniu nie widać, by mężczyzna został odpowiednio poinformowany ani by sprawdzono jego dokumenty wojskowe. Sam poszkodowany oświadczył również, że użyto wobec niego siły fizycznej i grożono mu pistoletem.

Przedstawicielka rzecznika praw obywatelskich w obwodzie czerniowickim Iryna Isopenko przeprowadziła siedem wizyt kontrolnych w lokalnych komisjach rekrutacyjnych, punktach służby wojskowej oraz punkcie zbiorczym, aby ustalić, gdzie przebywa mężczyzna.

Podczas kontroli ustalono, że jego odroczenie zostało dwukrotnie w ciągu jednej doby anulowane ręcznie, mimo że system automatycznie potwierdzał jego prawo do odroczenia jako ojca trójki dzieci.

Urzędnicy tłumaczyli cofnięcie odroczenia rzekomym zaległościami mężczyzny w płaceniu alimentów.

W międzyczasie mężczyzna był przewożony między placówkami w Czerniowcach, ośrodkiem szkoleniowym w obwodzie winnickim oraz miastem Kitsman na Bukowinie. Według Lubineca przedstawiciele TCC przekazywali sprzeczne informacje na temat tego, kto dokładnie zatrzymał mężczyznę i dokąd został przewieziony.

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Po interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mężczyzna został zwolniony, przywrócono mu prawo do swobodnego przemieszczania się oraz możliwość ponownego ubiegania się o odroczenie mobilizacji.

Dmytro Lubinec zwrócił się do Biura Prokuratora Generalnego z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie.

Obecnie Państwowe Biuro Śledcze bada ewentualne bezprawne działania urzędników TCC. Według rzecznika praw obywatelskich śledczy badają również inne przypadki związane z możliwym przyjmowaniem łapówek, pobiciem osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oraz użyciem gazu łzawiącego.

Szefowi jednego z oddziałów rejonowego Centrum Rekrutacji i Służby Wojskowej oraz innym żołnierzom postawiono zarzuty. Sąd zastosował wobec podejrzanych środki zabezpieczające w postaci aresztu tymczasowego i aresztu domowego.

„Nie można stawiać znaku równości między mobilizacją a naruszeniem prawa” – podkreślił Lubinec.

Rzecznik Praw Człowieka wezwał również głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy do zareagowania na ewentualne naruszenia praw osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Oświadczył to pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Tymczasem w obwodzie chmielnickim wszczęto dochodzenie przedprocesowe po incydencie, w którym grupa osób wtargnęła do prywatnego domu. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się wcześniej w sieci.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Główny Urząd Śledczy (DBR) ujawnił przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalnie zatwierdzali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

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