Najdroższy czynsz wśród miast Ukrainy uznawanych za względnie bezpieczniejsze panuje w Użhorodzie. Mediana czynszu za mieszkanie jednopokojowe wynosi tam 31,5 tys. hrywien miesięcznie.

W Czerniowcach czynsz wynosi 27 tys. hrywien, w Iwano-Frankiwsku — 25 tys. hrywien, we Lwowie — 22,5 tys. hrywien, a w Winnicy — 22 tys. hrywien.

Jednocześnie w Czerniowcach czynsz pochłania 120% mediany wynagrodzenia, a w Użhorodzie — 105%. Oznacza to, że w tych miastach koszt mieszkania przewyższa typowe miesięczne zarobki.

Najmniej na czynsz wydaje się w Równem — 53% wynagrodzenia, w Czerkasach — 54% oraz w Chmielnickim — 65%. Tam mieszkania jednopokojowe kosztują 13–16 tys. hrywien miesięcznie.

Źródło: DIM.RIA

Rynek wynajmu mieszkań na zachodzie Ukrainy wkracza w zimowy sezon, charakteryzujący się wysokim popytem i wzrostem cen. Najbardziej widoczne jest to w Użhorodzie, Lwowie i Iwano-Frankiwsku, gdzie podaż nie nadąża za liczbą osób chcących wynająć mieszkanie.

Rynek Bessarabski w centrum Kijowa po gruntownej renowacji boryka się z odpływem części przedsiębiorców i lokali gastronomicznych. Sprzedawcy wiążą tę sytuację ze zmianą koncepcji, asortymentu, wzrostem cen i, w konsekwencji, spadkiem liczby odwiedzających.

W Finlandii ceny mieszkań i czynsze jednocześnie spadają. Ekonomistka Jugana Broterus wiąże tę dynamikę ze szczególnie powolnym wzrostem liczby gospodarstw domowych w porównaniu z podażą mieszkań.

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