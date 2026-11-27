W Czarnobylskim Rezerwacie Radiacyjno-Ekologicznym i Biosferycznym fotopułapka uchwyciła wilka poruszającego się po lesie bez stada. Badacze przypuszczają, że zwierzę może być samotnikiem lub wyruszyło na polowanie, aby wyżywić rodzinę.

Informację tę przekazali specjaliści z rezerwatu, publikując zdjęcie z fotopułapki.

Według naukowców nie wszystkie wilki żyją w stadach — niektóre prowadzą samotniczy tryb życia. Jednocześnie zarejestrowane zwierzę może być ojcem, który szuka pożywienia dla wilczycy i wilcząt.

W rezerwacie wyjaśniono, że jesienią młode wilki stopniowo włączają się w wędrowny tryb życia stada i uczą się polować. Ćwiczą ściganie zdobyczy, badają teren i coraz więcej czasu spędzają z dorosłymi osobnikami.

W tym okresie wilki przygotowują się również do zimy: poprawiają kondycję fizyczną, zapuszczają gęste podszerstki i uczą młode umiejętności niezbędnych do przetrwania w zimnych porach roku. Ze względu na skracanie się dnia ich aktywność częściej przypada na zmierzch i noc.

Źródło: Czarnobylski Radiologiczno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery

W Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery odnotowano obecność rzadkiego puchacza — największej sowy Ukrainy, objętej ochroną państwową. Ten nocny drapieżnik jest wpisany do Czerwonej Księgi Ukrainy i odgrywa ważną rolę w naturalnej równowadze ekosystemów.

Wcześniej w pobliżu Czarnobyla zauważono stado rzadkich koni Przewalskiego.

W rezerwacie czarnobylskim odkryto rzadkie gatunki ryb wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

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