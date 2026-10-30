W rezerwacie czarnobylskim odkryto grzyb, który pomaga w odbudowie lasów po pożarach

W Czarnobylskim Rezerwacie Biosfery Radiacyjno-Ekologicznej odnotowano występowanie piroeny — niezwykłego grzyba, który pojawia się na terenach spalonych i bierze udział w odbudowie ekosystemów leśnych. W odróżnieniu od większości znanych grzybów nie ma on trzonu ani kapelusza, a jego owocniki przypominają małe, jaskrawe miseczki.

Po pożarze las często wygląda jak martwy obszar: drzewa są zwęglone, roślinność zniszczona, a ziemia pokryta popiołem. Jednak nawet w takich warunkach stopniowo uruchamiają się naturalne procesy odbudowy.

Jednymi z pierwszych organizmów, które mogą pojawić się na spaloniskach, są grzyby z rodzaju Pyronema. Gatunek ten jest przystosowany do życia w warunkach panujących po pożarach.

Dla piro-nemy ogień jest nie tylko czynnikiem niszczącym, ale także warunkiem sprzyjającym jej rozwojowi. Jej zarodniki są w stanie wytrzymać niekorzystne warunki, a ciepło oraz zmiany składu chemicznego gleby po pożarze tworzą sprzyjające środowisko do kiełkowania.

Pyronema znacznie różni się od znanych grzybów z trzonkiem i kapeluszem. Jej owocniki są niewielkie, miseczkowate, w kolorze różowym, pomarańczowym lub czerwono-pomarańczowym.

W rezerwacie wyjaśniono, że grzyby te mogą się ze sobą łączyć i tworzyć na spalonej glebie zwarte plamy lub skupiska przypominające skorupę.

„Pyronema nie przypomina znanych nam grzybów z trzonkiem i kapeluszem. Jej owocniki są malutkie, miseczkowate, różowe, pomarańczowe lub czerwono-pomarańczowe. Mogą one zrastać się ze sobą, tworząc na spalonej glebie jednolite plamy lub skupiska przypominające korę. Na tle czarnego węgla taka jaskrawa barwa jest szczególnie widoczna” – zauważają naukowcy.

Specjaliści podkreślają, że odbudowa lasu rozpoczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszych zielonych pędów. Jej wczesne oznaki można czasem dostrzec tuż pod stopami — na ziemi, która wciąż nosi ślady pożaru.

Pojawienie się piroenemy na spalonisku jest jednym z przykładów tego, jak natura stopniowo się odradza nawet po znacznych zniszczeniach.

O tym opowiedzieli specjaliści z rezerwatu.

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Przypomnijmy, że we wrześniu w Czarnobylskim Rezerwacie Biosfery Radiacyjno-Ekologicznej można było spotkać wiele węży. Węże opuszczają swoje kryjówki, aby ogrzać się w słońcu, polować i nabrać sił przed nadejściem chłodów.

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