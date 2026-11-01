W czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W rejonach Browarskim, Wyshhorodzkim, Buczanskim i Boryspolskim w obwodzie kijowskim 1 listopada, na mocy decyzji Ukenergo, wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

„Są to ograniczenia nieprzewidziane w harmonogramach, dlatego obecnie nie można przewidzieć czasu trwania przerw w dostawach prądu. W pozostałych rejonach obowiązują przerwy stabilizacyjne” – poinformowano w DTEK.

Abonentów, którzy obecnie mają dostęp do energii elektrycznej, wzywa się do jej świadomego i oszczędnego zużycia.

Informację tę firma „DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne” opublikowała na Facebooku.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

W nocy z 30 października na 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu żytomierskiego. W wyniku tych ataków ponad 650 miejscowości pozostało bez prądu. Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.