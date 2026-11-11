W oświadczeniu majątkowym Tetiany Krupy wykryto nowe, ukryte aktywa warte setki milionów hrywien

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zakończyła kompleksową kontrolę oświadczenia majątkowego za rok 2024 byłej dyrektor Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiany Krupy. W wyniku kontroli wykryto nieprawdziwe informacje na kwotę ponad 19,8 mln UAH, a także oznaki bezprawnego wzbogacenia się na kwotę ponad 235,9 mln UAH.

Zgodnie z dokumentem kontrola trwała od 30 kwietnia do 15 października 2026 roku. Obejmowała ona informacje dotyczące dochodów, aktywów pieniężnych, majątku oraz operacji finansowych Krupy i członków jej rodziny.

Jednym ze stwierdzonych naruszeń było zadeklarowanie nieprawdziwych informacji dotyczących wartości zegarka marki Rolex. W oświadczeniu Krupa zaznaczyła, że prawo własności do niego nabyła 1 czerwca 2024 r., a jego wartość wynosiła 405 tys. hrywien.

Jednak na podstawie wyników sądowej ekspertyzy rzeczoznawczej wartość rynkową zegarka na dzień zakupu oszacowano na 1,28 mln hrywien. Jednocześnie NAZK wykryła rozbieżności w danych dotyczących dochodów Kruppy i jej męża. W szczególności agencja stwierdziła rozbieżności między zadeklarowanymi kwotami a informacjami uzyskanymi od instytucji bankowych i organów podatkowych.

Szczególną uwagę inspektorzy poświęcili aktywom pieniężnym małżonków. Według danych NAZK w zeznaniu podatkowym wskazano środki, których faktyczne salda nie odpowiadały danym instytucji finansowych. Agencja sprawdziła również pochodzenie znacznych kwot gotówki oraz operacje finansowe związane z nabyciem majątku.

W szczególności kontrola wykazała, że na koniec 2024 roku Krupa i jej mąż posiadali aktywa pieniężne, których pochodzenie w części nie zostało potwierdzone legalnymi dochodami.

Zgodnie z ustaleniami NAZK w zeznaniu za rok 2024 wykryto nieprawdziwe informacje na łączną kwotę 19,9 mln hrywien. Agencja zaznaczyła, że stwierdzone rozbieżności przekraczają próg odpowiedzialności karnej za zgłoszenie nieprawdziwych informacji.

Ponadto NAZK stwierdziło oznaki bezprawnego wzbogacenia się na kwotę 235,9 mln hrywien. W dokumencie zaznaczono, że odpowiednie aktywa przekraczały legalne dochody Krupy i jej męża.

Podczas analizy agencja uwzględniła informacje dotyczące aktywów pieniężnych, dochodów, operacji bankowych oraz nabycia majątku. W szczególności sprawdzono okoliczności nabycia samochodu Porsche Cayenne z 2024 roku, a także znaczne kwoty gotówki, które pojawiały się w operacjach finansowych małżonków.

NAZK ustaliła również, że w oświadczeniu nie uwzględniono wszystkich informacji dotyczących poszczególnych operacji finansowych i aktywów pieniężnych. Jednocześnie na podstawie wyników kontroli agencja nie wykryła oznak nieuzasadnionego pochodzenia aktywów w ramach odrębnej procedury przewidzianej przez ustawodawstwo.

W rezultacie NAZK doszła do wniosku, że w oświadczeniu Krupy występują oznaki naruszeń prawa, przewidzianych w art. 366-2 Kodeksu karnego Ukrainy, dotyczącym zgłaszania nieprawdziwych informacji, oraz w art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy dotyczącym bezprawnego wzbogacenia się.

Jednocześnie ustalenia NAZK nie stanowią orzeczenia sądowego o winie danej osoby. Ostateczną ocenę prawną ustalonych okoliczności powinny dokonać uprawnione organy ścigania oraz sąd.

W zaświadczeniu zaznaczono również, że agencja ma podjąć działania w celu uzyskania wyjaśnień od osoby składającej oświadczenie w sprawie wykrytych nieprawdziwych informacji, a wyniki kontroli podlegają opublikowaniu na oficjalnej stronie internetowej NAZK.

Informacja ta pochodzi z zaświadczenia NAZK z dnia 23 października 2026 r. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że rozpoczął się proces sądowy przeciwko symbolowi korupcji w MSEK, a wyrok czeka na Tetianę Krupę.

Była szefowa Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiana Krupa, podejrzana o nielegalne wzbogacenie się, złożyła oświadczenie majątkowe za rok 2025. Pomimo toczącego się postępowania przygotowawczego i rozgłosu wokół sprawy, dokument ten odzwierciedla dalszy wzrost majątku jej rodziny.

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