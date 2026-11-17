Funkcjonariusze organów ścigania ujawnili, że dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego „Wołyńskie Okręgowe Centrum Krwiodawstwa” Jurij Kremeniec wymuszał łapówki od swoich podwładnych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnik ten nakazał pracownikom zwracanie mu części premii przyznanych za sierpień i wrzesień 2026 roku, grożąc im, że w przypadku odmowy całkowicie pozbawi ich dodatkowych wypłat w przyszłości. W okresie od sierpnia do października organy ścigania udokumentowały, że sprawca uzyskał 250 tysięcy hrywien nielegalnych korzyści.

Podczas zatwierdzonych przeszukań w miejscu zamieszkania szefa przedsiębiorstwa śledczy wykryli i zabezpieczyli duże kwoty gotówki w różnych walutach: 210 tysięcy dolarów amerykańskich, 240 tysięcy euro oraz 850 tysięcy hrywien, co łącznie stanowi ponad 22 miliony hrywien. Na wniosek prokuratury sąd nałożył areszt na zabezpieczone środki.

Osobie tej postawiono zarzut na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy (uzyskanie nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego w połączeniu z wymuszeniem), co grozi karą od pięciu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 266 240 hrywien oraz zawiesił go w pełnieniu funkcji.

Źródło: SBU oraz prokuratura obwodu wołyńskiego.

W obwodzie chmielnickim lekarzowi-onkologowi z jednej z placówek medycznych w rejonie Kamieńca Podolskiego postawiono zarzut przyjęcia 12 tysięcy dolarów amerykańskich za wywarcie wpływu na decyzję w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności. Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

W obwodzie czernihowskim lekarz żądał łapówki za wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego śmierć żołnierza.

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