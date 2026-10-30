W Kijowskim Okręgowym Szpitalu Dziecięcym w Bojarkach przeprowadzono kontrolę służbową w związku ze skargami rodziców pacjentów dotyczącymi nieodpowiednich warunków pobytu, brudu oraz braku niezbędnych leków. W wyniku kontroli stwierdzono w placówce naruszenie standardów świadczenia opieki medycznej.

Jak poinformowano w Departamencie Zdrowia Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej w odpowiedzi na zapytanie serwisu „UP. Życie”, niektórym pracownikom szpitala udzielono upomnień.

Powodem rozgłosu stała się sprawa, o której pod koniec października opowiedział muzyk i weteran Sviatosław Bojko. Jego roczna córka Katrusia trafiła do szpitala w Bojarkach z oparzeniami po tym, jak przewróciła na siebie czajnik z wrzątkiem.

Na miejscu okazało się, że w placówce brakowało ciepłej wody, materiałów opatrunkowych do leczenia oparzeń, a także leków – maści, Nurofenu czy paracetamolu. Ponadto warunki w sali były niezadowalające: pomieszczenie było brudne, a ściany – obdarte.

Ojciec twierdził, że personel medyczny prosił o artykuły gospodarstwa domowego (proszek do prania, środek czyszczący, myjki, alkohol, chlorheksydynę i rękawiczki gumowe) lub o 200 hrywien jako „darowiznę”. Ponadto dziecko musiało długo czekać na badanie i opatrunek, a podczas zabiegu, jak twierdzi, pielęgniarka skaleczyła córkę nożyczkami.

W komentarzu dla „UP. Życie” Swiatosław powiedział, że obecnie jego córka przebywa w Kijowskim Miejskim Szpitalu Dziecięcym nr 1. Dziewczynka kontynuuje leczenie i ma zapewnione wszystkie niezbędne leki oraz środki medyczne.

Co wykryto podczas kontroli?

23 października do placówki przybyli przedstawiciele Departamentu Zdrowia Kijowskiej Obwodowej Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia. Obejrzeli oddział, sprawdzili dokumentację medyczną, dostępność leków i środków medycznych, a także rozmawiali z rodzicami innych pacjentów oraz personelem medycznym.

Specjaliści stwierdzili, że w dokumentacji medycznej dziewczynki brakowało potwierdzenia przeprowadzenia niektórych badań laboratoryjnych przewidzianych w standardzie opieki medycznej w przypadku oparzeń. Chodzi o oznaczenie elektrolitów, wskaźników biochemicznych krwi, poziomu glukozy oraz ogólną analizę moczu.

Ponadto wewnętrzna kontrola jakości opieki medycznej, którą szpital przeprowadził 26 października, wykazała niezgodność z lokalną ścieżką kliniczną pacjentki nr 41 w zakresie wykonania badań biochemicznych krwi i ogólnego badania moczu.

Jednocześnie w Departamencie podkreślono, że przedłożone dokumenty są niewystarczające, aby jednoznacznie ustalić, jak długo dokładnie dziecko czekało na wstępne badanie lekarskie oraz czy rzeczywiście doszło do uszkodzenia jej skóry podczas zmiany opatrunku.

Ponadto podczas wizyty kontrolnej pielęgniarka, która przyjmowała pacjentkę, potwierdziła, że rodzicom zaproponowano pomoc charytatywną – w postaci artykułów gospodarstwa domowego lub kwoty 200 hrywien.

W Departamencie poinformowano, że w związku z tym zdarzeniem szpital przeprowadził dochodzenie służbowe i podjął odpowiednie działania. W szczególności 21 października w placówce zatwierdzono regulamin dotyczący pomocy charytatywnej.

W odpowiedzi zaznaczono również, że szpital posiada zatwierdzony wykaz płatnych usług medycznych wraz z ich kosztami. Do rozliczeń za takie usługi w placówce dostępny jest terminal płatniczy oraz kod QR.

Według informacji szpitala, na dzień 23 października w placówce znajdowały się leki przeciwbólowe, preparaty do terapii infuzyjnej, środki antyseptyczne, specjalistyczne opatrunki na rany, żelowe opatrunki przeciwoparzeniowe oraz inne niezbędne wyroby medyczne.

Podczas kontroli na oddziale chirurgicznym znaleziono również dziecięce postacie leków przeciwbólowych, roztwory infuzyjne oraz materiały opatrunkowe, o których braku informował ojciec dziewczynki.

Jednak w Departamencie zaznaczono: obecność tych środków podczas wizyty kontrolnej nie dowodzi, że były one dostępne dla personelu medycznego bezpośrednio podczas leczenia dziecka w dniach 20–21 października.

Podczas kontroli stwierdzono również, że część pomieszczeń szpitala wymaga remontu oraz poprawy warunków pobytu dzieci i dorosłych, którzy się nimi opiekują.

W placówce trwają prace remontowe, w szczególności na oddziałach chirurgicznym i pediatrycznym. Z tego powodu część łóżek chirurgicznych została tymczasowo przeniesiona do pomieszczeń oddziału pediatrycznego.

Jeśli chodzi o ciepłą wodę w szpitalu, poinformowano, że jej dopływ został wstrzymany na jedną dobę z powodu prac technicznych związanych z przejściem kotłowni z paliwa alternatywnego na gaz ziemny. Po zakończeniu prac przywrócono dopływ wody.

Pracownikom służby zdrowia udzielono upomnienia

26 października odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady medycznej szpitala, podczas którego rozpatrzono wyniki dochodzenia służbowego oraz wyjaśnienia pracowników medycznych.

W wyniku tego posiedzenia niektórzy pracownicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej – ogłoszono im upomnienia. Odpowiednią decyzję zatwierdzono zarządzeniem dyrektora generalnego szpitala.

Rada medyczna zaleciła również wprowadzenie cotygodniowych obchodów administracyjnych na oddziale chirurgicznym w celu wzmocnienia kontroli jakości opieki podczas leczenia szpitalnego.

Informację tę przekazał Departament Zdrowia Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej w odpowiedzi na zapytanie serwisu „UP. Życie”.

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