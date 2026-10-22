W aplikacji „Dii” pojawiła się możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas ślubu online

W Ukrainie rozszerzono funkcjonalność serwisu „Ślub online” w aplikacji „Dія”. Od teraz osoby z zaburzeniami słuchu i/lub mowy mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego bezpośrednio podczas ceremonii ślubnej.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie państwowej rejestracji małżeństwa osobom, które potrzebują dodatkowego wsparcia podczas komunikacji. Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla nowożeńców.

Aby z niej skorzystać, podczas składania wniosku o rejestrację małżeństwa w aplikacji „Dія” należy zaznaczyć odpowiednią opcję w polu wyboru wsparcia oraz wskazać rodzaj niepełnosprawności – słuchową i/lub mowy.

Następnie tłumacz języka migowego dołączy do ceremonii online i zapewni komunikację między narzeczonymi a pracownikiem Cyfrowego Biura Urzędu Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany wprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2026 r. nr 994. Dokument ten przewiduje zwiększenie dostępności usług cyfrowych oraz możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego podczas zdalnej rejestracji małżeństwa.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku w Ukrainie zarejestrowano 135 316 małżeństw. Spośród nich 47 306 par zawarło związek małżeński za pośrednictwem aplikacji „Dія” — stanowi to prawie 35% ogólnej liczby zarejestrowanych małżeństw.

Od momentu uruchomienia serwisu we wrześniu 2024 roku z możliwości zdalnej rejestracji małżeństwa skorzystało ponad 82 tysiące par.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje również rozszerzyć możliwości tej usługi cyfrowej. W szczególności do końca 2026 roku, we współpracy z „Ukrposztą”, przewiduje się rozpoczęcie stopniowego wdrażania międzynarodowej dostawy aktów małżeństwa.

Informuje o tym Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy.

Przypomnijmy, że od teraz na Ukrainie można za pośrednictwem aplikacji „Dія” ubiegać się o świadczenia związane z ciążą i porodem, a także o zasiłek na opiekę nad dzieckiem do ukończenia pierwszego roku życia.

W aplikacji i na portalu „Dija” opracowywana jest nowa usługa, która pozwoli na składanie online zgłoszeń o rozpoczęciu budowy lub przebudowy domów prywatnych, ogrodowych i letniskowych o wysokości do dwóch kondygnacji (nie licząc poddasza), a także garaży i budynków gospodarczych.

W aplikacji „Dія” uruchomiono agenta opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia uzyskiwanie dokumentów i uiszczanie grzywien.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Dija” zautomatyzowano proces przedłużania rezerwacji pracowników.

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