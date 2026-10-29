W Dnieprze dzień 30 października ogłoszono dniem żałoby po ofiarach rosyjskich ataków

30 października ogłoszono w Dnieprze dzień żałoby w celu uczczenia pamięci osób, które zginęły 29 października w wyniku ataku dronem na dworzec kolejowy, a także w celu uczczenia pamięci wszystkich ofiar rosyjskich ataków w październiku.

Odpowiednie zarządzenie wydał burmistrz Dniepru Borys Filatow. Ofiarami porannego ataku Rosji na dworzec kolejowy padło 14 osób, a kolejne dziewięć osób zginęło w wyniku wrogich ataków w ciągu ostatniego miesiąca. W miejskich szpitalach przebywają obecnie ranni po ciężkich operacjach.

Zgodnie z zarządzeniem w Dnieprze w dniu żałoby flagi zostaną opuszczone, a przedsiębiorstwom i instytucjom zaleca się przyłączenie się do upamiętnienia ofiar oraz wywieszenie na budynkach flag państwowych z czarnymi wstęgami.

Rosyjskie wojska zadały celny cios za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z napędem odrzutowym w dworzec kolejowy. Wrogi dron uderzył bezpośrednio w jeden z peronów, na którym znajdował się podmiejski pociąg elektryczny nr 866 Dniepr – Zaporoże oraz stali ludzie. W wyniku ataku zginęło 14 osób cywilnych, a ponad 10 zostało rannych, z czego wiele znajduje się w stanie krytycznym.

Źródło: burmistrz Dniepru Borys Filatow.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze.

Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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