W Dnieprze, z powodu awaryjnego odcięcia zasilania, tymczasowo wstrzymano ruch pociągów metra, a także wszystkich linii tramwajowych i trolejbusowych. Stacje metra nadal pełnią jednak funkcję schronów.

Jak poinformowano w radzie miejskiej, ruch naziemnego transportu elektrycznego zostanie wstrzymany do czasu całkowitej stabilizacji napięcia w podstacjach trakcyjnych zasilających sieć kontaktową. Ponadto burmistrz Dniepru Borys Filatow poinformował, że w wyniku ataków wroga okupanci zniszczyli w mieście 18 trolejbusów.

Źródło: Rada Miasta Dniepr oraz burmistrz Dniepru Borys Filatow.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Według stanu na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej obowiązują obecnie w pięciu obwodach — Dniepropietrowskim, Charkowskim, Poltawskim, Zaporożskim i Sumskim.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla dostaw energii elektrycznej.

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