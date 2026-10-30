W Dnieprze byłą urzędniczkę służby migracyjnej skazano na pięć lat pozbawienia wolności za zorganizowanie procederu przyspieszonego wydawania paszportów za opłatą. Jej winę w sądzie udowodnili prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej Lewobrzeżnej w tym mieście.

Zgodnie z materiałami sprawy w 2018 roku kobieta pełniła funkcję kierowniczki jednego z oddziałów rejonowych Głównego Zarządu Państwowej Służby Migracyjnej w obwodzie dniepropetrowskim. Wówczas wraz ze znajomym zorganizowała nielegalny proceder uzyskiwania nielegalnych korzyści w zamian za przyspieszenie wydawania dokumentów.

Jej wspólnik zamieszczał na platformie OLX ogłoszenia z ofertami pomocy w przyspieszeniu wydawania paszportów obywatelskich Ukrainy, paszportów zagranicznych i innych dokumentów. Była urzędniczka, wykorzystując swoje stanowisko służbowe, zapewniała ich wydanie z pominięciem standardowych terminów.

Koszt „usługi” wynosił 200 dolarów amerykańskich.

W trakcie przyjmowania środków skazana została zdemaskowana i na wniosek prokuratora zawieszona w pełnieniu obowiązków.

Osobno ustalono fakt fałszerstwa służbowego: urzędniczka wprowadziła nieprawdziwe dane do kart ewidencji czasu pracy podwładnej, która otrzymywała wynagrodzenie za okres faktycznej nieobecności w pracy.

W 2022 roku postępowanie sądowe w tej sprawie zostało zawieszone w związku z wyjazdem oskarżonej za granicę i ogłoszeniem jej listu gończego. W 2024 roku dobrowolnie powróciła z zagranicy, po czym sąd wznowił rozpatrywanie sprawy.

27 października 2026 roku sąd uznał ją za winną fałszerstwa służbowego oraz uzyskania bezprawnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego (cz. 1 art. 366, cz. 3 art. 368 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Ponadto nałożono na nią zakaz pełnienia przez okres 3 lat stanowisk związanych z wykonywaniem obowiązków organizacyjno-zarządczych oraz administracyjno-gospodarczych w organach władzy państwowej.

Obecnie trwa termin na wniesienie apelacji od wyroku. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku.

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