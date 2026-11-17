Funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 48-letniemu mieszkańcowi Dniepru, który w centrum miasta potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i jej małe dziecko, prowadząc pojazd w stanie silnego upojenia alkoholowego.

Wypadek miał miejsce wieczorem 16 listopada 2026 roku. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kierowca samochodu osobowego marki Jaguar potrącił 28-letnią kobietę i jej 6-letnią córkę, które przechodziły przez jezdnię na sygnalizowanym przejściu dla pieszych przy zielonym świetle sygnalizacji świetlnej. Po zderzeniu niekontrolowany samochód zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie.

W wyniku wypadku matka odniosła obrażenia o średnim stopniu ciężkości, a dziecko – lekkie obrażenia. Przeprowadzony test na obecność alkoholu wykazał, że poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosił 2,31 promila.

Kierowca został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Obecnie rozstrzyga się kwestię zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego. Czyny podejrzanego zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 286-1 Kodeksu karnego Ukrainy (naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez osobę w stanie nietrzeźwości, które spowodowało u poszkodowanego obrażenia ciała o średnim stopniu ciężkości).

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Dnieprze.

Policja w obwodzie kijowskim prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności śmiertelnego wypadku we wsi Mała Wilszanka w rejonie Biało-Cerkiewskim, gdzie 31-letni kierowca w stanie silnego upojenia alkoholowego potrącił pieszą i uciekł z miejsca zdarzenia.

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