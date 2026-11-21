W sobotę, 21 listopada, w Dnieprze oraz w czterech rejonach obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne odcięcia dostaw energii elektrycznej. Z tego powodu odbiorcy nie powinni kierować się zwykłymi harmonogramami godzinowych ograniczeń.

Awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej mają miejsce w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim, Pawłogradzkim i Kamiańskim. Z powodu tych ograniczeń lokalni odbiorcy mogą tymczasowo pozostać bez dostaw energii elektrycznej.

W DTEK podkreślono, że podczas awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej zwykłe harmonogramy godzinowych przerw w dostawach nie obowiązują. W związku z tym faktyczny czas przywrócenia dostaw energii elektrycznej może różnić się od wcześniej opublikowanego harmonogramu.

Przedstawiciele sektora energetycznego obiecują na bieżąco informować o dalszych zmianach w sytuacji związanej z dostawami energii elektrycznej.

Informuje o tym DTEK.

W sobotę, 21 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy ponownie nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia będą obowiązywać przez całą dobę: dla przemysłu wprowadzone zostaną harmonogramy ograniczeń mocy, a dla ludności i innych odbiorców — godzinowe przerwy w dostawach.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej zostaną wprowadzone przez całą dobę w związku ze skutkami rosyjskich ataków na system energetyczny.

W ciągu doby okupanci atakowali obiekty związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Według stanu na poranek 19 listopada odcięcia prądu odnotowano w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykolaivskim i sumskim.

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