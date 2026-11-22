W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Według informacji przekazanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, w wymienionych gminach wcześniej opublikowane harmonogramy godzinowych ograniczeń nie obowiązują tymczasowo. Jednocześnie na pozostałym terenie obwodu nadal stosowane są wyłączenia stabilizacyjne zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Mieszkańców regionu wzywa się do śledzenia aktualnych informacji na oficjalnych stronach operatora sieci dystrybucyjnej oraz do oszczędnego zużywania energii elektrycznej w godzinach, w których jest ona dostępna zgodnie z harmonogramem.

Źródło: DTEK Dniprowskie Sieci Elektryczne.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

22 listopada, w wyniku rosyjskich ataków, doszło do nowych przerw w dostawach energii elektrycznej w pięciu obwodach Ukrainy. Częściowo bez prądu zostali odbiorcy w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, rówieńskim, odeskim i charkowskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się ataki uszkodziły obiekty kluczowe dla dostaw energii elektrycznej.

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