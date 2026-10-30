Służba Państwowej Służby Ratowniczej wyjaśniła, w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny zorganizować schronienie dla pracowników

Przedsiębiorstwa, które nie dysponują własnym schronem, muszą oficjalnie uzgodnić korzystanie z najbliższego obiektu ochronnego z jego właścicielem. W Państwowej Służbie Ratownictwa Narodowego podkreślają, że nie można samodzielnie wybierać schronu i uznawać go automatycznie za dostępny dla personelu.

Informację tę przekazał dyrektor departamentu ochrony cywilnej i działań prewencyjnych Państwowej Służby Ratowniczej Wiktor Witowiecki podczas briefingu w agencji Ukrinform.

„Kwestia, która bardzo interesuje podmioty gospodarcze i przedstawicieli biznesu, brzmi: czy można po prostu znaleźć, na przykład w ogólnodostępnych źródłach, schron i stwierdzić, że odległość jest niewielka i że będą tam chronić swój personel oraz odwiedzających? Takie podejście wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ każde schronienie ma określoną pojemność, która jest obliczana” – zaznaczył Witowiecki.

Przypomniał, że dla różnych rodzajów schronów i kategorii ludności ustalono odpowiednie normy.

„Na przykład, jeśli mówimy o schronie przeciwpromieniotwórczym, w którym znajdują się łóżka trzypoziomowe, to na jedną osobę przypada 0,4 m². Jeśli mówimy o placówce wychowania przedszkolnego, to jest to 3 m² na jedną osobę. Istnieje odpowiednia skala w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Wskaźniki te są ustalone, a od tego zależy pojemność schronu” – wyjaśnił przedstawiciel Państwowej Służby Ratowniczej.

Witowiecki zauważył, że samodzielne przypisywanie przedsiębiorstw do schronów bez uwzględnienia ich pojemności może doprowadzić do przekroczenia liczby osób w stosunku do przewidzianej liczby miejsc.

„Będzie to dość poważna sytuacja, ponieważ ludzie po prostu nie zmieszczą się w tym schronie. Dlatego takie podejście wymaga sformalizowania. Nie musi to być koniecznie zawarta umowa ani jakiś ujednolicony formularz porozumienia. W tym przypadku relacje można sformalizować nawet za pomocą korespondencji” – powiedział.

Przedstawiciel Państwowej Służby Ratowniczej wyjaśnił, że przedsiębiorstwo może zwrócić się do podmiotu zarządzającego schronem, aby dowiedzieć się o jego pojemności oraz możliwości zakwaterowania personelu i gości. Należy również poinformować, ile dokładnie osób będzie potrzebowało schronienia.

Za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za schron pracownicy i goście przedsiębiorstwa będą mogli z niego korzystać.

Witowiecki przypomniał również, że zgodnie z przepisami posiadanie własnego schronu umożliwia przedsiębiorstwu prowadzenie działalności podczas żółtego poziomu zagrożenia.

„Jeśli podmiot gospodarczy nie posiada własnego schronu, to obowiązujące przepisy określają maksymalne dopuszczalne odległości do obiektu ochronnego. W przypadku zabudowy wielokondygnacyjnej – cztery i więcej pięter – jest to 300 m od budynku. Jeśli mówimy o zabudowie niższej, to jest to 500 m. Są to tak zwane promienie dostępności” – poinformował.

Jeśli w obrębie tych promieni znajduje się schron, schron przeciwpromieniotwórczy lub najprostsze schronienie, przedsiębiorstwo uznaje się za wyposażone w obiekt ochronny.

Jak informowaliśmy, w październiku 2026 roku rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym schrony w placówkach wychowania przedszkolnego są wykorzystywane wyłącznie do ochrony uczestników procesu edukacyjnego. Oznacza to, że osoby postronne nie mogą schronić się w przedszkolach.

W innych placówkach oświatowych z schronów można korzystać poza godzinami zajęć. Podczas zajęć edukacyjnych jest to również dozwolone, jednak dyrektor placówki musi zapewnić oddzielenie dzieci od innych osób przychodzących z ulicy.

Ponadto rozporządzenie przewiduje możliwość instalowania podstawowych schronów mobilnych w formie podziemnej lub półpodziemnej w ramach uproszczonej procedury, w szczególności z mniejszymi wymaganiami dotyczącymi uzyskania dokumentów zezwalających.

Źródło: Ukrinform

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