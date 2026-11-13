Firma DTEK poinformowała o uszkodzeniu 10 obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim w ciągu tygodnia

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie uszkodzili 10 obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Informację tę podała firma na swoich stronach internetowych.



„Nasi pracownicy energetyczni przez cztery doby przywracali prąd do ponad 203 tysięcy gospodarstw domowych. Codziennie nad przywróceniem zasilania pracuje ponad 200 ekip. Jednak uszkodzone są nie tylko lokalne sieci. Rosja atakuje również sieci wysokiego napięcia „Ukrenergo”, którymi energia elektryczna dociera do regionu. Z tego powodu „Ukrenergo” jest zmuszone stosować awaryjne i stabilizacyjne przerwy w dostawach prądu” – czytamy w komunikacie.



Ponadto w DTEK poinformowano, że gdy przywracane jest zasilanie, wszyscy próbują jednocześnie włączyć bojlery, grzejniki i inne urządzenia. Sieci ulegają przeciążeniu, co powoduje nowe awarie. Obecnie takich przypadków są setki każdego dnia.

Przypomnijmy, że pracownicy sektora energetycznego muszą przerywać pracę i chować się w schronach podczas alarmów powietrznych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu w wyniku rosyjskich ostrzałów.



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