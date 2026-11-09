U policjanta Cenowa, oskarżonego w sprawie „Kartagina”, znaleziono majątek o wartości ponad 400 tysięcy dolarów

Podejrzany w sprawie „Kartagina”, pierwszy zastępca szefa Departamentu Śledztw Specjalnych Policji Narodowej Włodzimierz Cenow wraz z rodziną korzysta z domu z basenem i siłownią we wsi Gatne pod Kijowem.

Jesienią 2022 roku nieruchomość nabył jego ojciec, Mykoła Cenow, za 7,32 miliona hrywien, czyli około 200 tysięcy dolarów, jednak architekt Oleg Greczuch szacuje rzeczywistą wartość rynkową posiadłości na co najmniej dwukrotnie wyższą od kwoty transakcji. Biorąc pod uwagę wznieszoną później konstrukcję techniczną i schron, wartość całego kompleksu może wynosić 750–800 tysięcy dolarów.

Włodzimierz Cenow wyjaśnił możliwości finansowe rodziców, wskazując na ich pensje, emerytury, działalność gospodarczą oraz sprzedaż nieruchomości.

„W różnych okresach moi rodzice sprzedawali należące do nich nieruchomości, a transakcje te dodatkowo zasilały budżet rodzinny. Łączność tych źródeł dochodu pozwalała swobodnie sfinansować zakup obiektów, o których mowa w Państwa zapytaniu” – zaznaczył w odpowiedzi udzielonej dziennikarzom.

Jednocześnie dziennikarze ustalili, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat rodzice urzędnika nie sprzedawali nieruchomości zgodnie z rejestrami, a ojciec założył jednoosobową działalność gospodarczą dopiero po zakupie nieruchomości.

Informacje te zawarte są w reportażu serwisu hromadske.

5 listopada do sądu przewieziono pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa. Jest on podejrzany o tuszowanie działalności oszukańczych call center.

W dniu 5 listopada Wyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa. Zarzuca mu się tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Władimira Cenowa – pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Figurował on w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

Za pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa wpłacono kaucję w wysokości 15 mln hrywien. Z tej kwoty 13 mln hrywien zapłacił jego ojciec, a kolejne 2 mln hrywien wpłaciła inna osoba fizyczna.

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