W Karpatach ratownicy już trzeci dzień nie mogą odnaleźć turysty z Dniepru

Ratownicy w obwodzie iwano-frankowskim, według stanu na 16 listopada, kontynuują działania poszukiwawczew celu odnalezienia 32-letniego mieszkańca Dniepru, który stracił orientację i zgubił się podczas wspinaczki do wysokogórskiego jeziora Nesamowite w powiecie nadwirniańskim.

Matka zaginionego poinformowała o braku kontaktu z synem już w sobotę, 14 listopada, dodając, że kontakt z nim urwał się poprzedniego dnia około godziny 18:00 na wysokości 1750 metrów.

Według danych Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie, do poszukiwań zaangażowani są specjaliści z górskiej jednostki poszukiwawczo-ratowniczejz Worochty oraz mobilna grupa operacyjna, które przy pomocy dronów i pieszych patroli przeszukały już 25 hektarów lasu oraz ponad 26 kilometrów górskich szlaków i dróg, jednak operację znacznie utrudniają trudne warunki pogodowe — silny wiatr, spadek temperatury do 4 stopni poniżej zera oraz oblodzenie zboczy.

Źródło: Główna Dyrekcja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim.

W wysokogórskich rejonach Karpat, pomimo jesieni, panują już zimowe warunki pogodowe.

W Karpatach, z powodu gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych, czworo turystów znalazło się w trudnej sytuacji i potrzebowało pomocy ratowników górskich. Jedna z uczestniczek grupy, urodzona w 2004 roku, źle się poczuła z powodu wyczerpania.

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