Funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty pięciu członkom grupy, którzy – zgodnie z wersją śledztwa – zorganizowali sprzedaż środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez sieć kawiarni w Kijowie i Zaporożu. Zabronione substancje podawano pod postacią napojów i słodyczy.

Jak ustaliło śledztwo, „od grudnia 2025 roku grupa sprzedawała zabronione substancje w kawiarniach. Pod pozorem zwykłych napojów i słodyczy oferowano klientom herbatę z kratomem, marmoladę i ciastka z konopiami indyjskimi, substancjami psychotropowymi, a także e-papierosy z nielegalną zawartością”.

Według informacji OGP produkty sprowadzano z zagranicy, a między lokalami rozdzielano je przesyłkami pocztowymi.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli ponad 10 kg kratomu, e-papierosy zawierające substancję psychotropową, pieniądze, materiały opakowaniowe oraz inne dowody rzeczowe.

Osobie podejrzanej o zorganizowanie tego procederu zarzuca się przemyt narkotyków oraz organizację ich nielegalnej sprzedaży (cz. 3 art. 305, cz. 3 art. 27, cz. 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy). Pozostałym czterem – nielegalną sprzedaż środków odurzających w ramach zorganizowanej grupy (ust. 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Wobec czterech podejrzanych sąd postanowił zastosować areszt tymczasowy bez możliwości zwolnienia za kaucją, a wobec kolejnej podejrzanej – nocny areszt domowy.

Zgodnie z zarzucanymi artykułami podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Poinformowało o tym Biuro Prokuratora Generalnego.

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.

Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren zakładu marihuanę oraz substancję psychotropową PVP.



Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.

Czytaj nas na