W Charkowie ogłoszono wyrok wobec byłego sędziego za przyjęcie łapówki w wysokości 4 tysięcy dolarów

W dniu 26 października Najwyższy Sąd Antykorupcyjny skazał byłą zastępczynię przewodniczącego Sądu Rejonowego im. Dzerżynskiego w Charkowie na osiem lat pozbawienia wolności za przyjęcie 4 tysięcy dolarów amerykańskich nielegalnej korzyści. W zamian za te środki była sędzia miała wydać orzeczenie o zwrocie oskarżonemu ponad 30 tysięcy dolarów, które zostały zajęte w trakcie śledztwa.

W maju 2020 roku urzędniczka została przyłapana na przyjmowaniu nielegalnej korzyści, a skład sędziowski Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego uznał ją za winną na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy.

Oprócz kary pozbawienia wolności połączonej z konfiskatą całego mienia, zakazano jej sprawowania funkcji w organach sądowych i organach ścigania przez okres trzech lat. Po ogłoszeniu wyroku skazana została zatrzymana bezpośrednio w sali sądowej, a środek zabezpieczający w postaci kaucji został zmieniony na areszt. Wyrok można zaskarżyć w trybie apelacyjnym w ciągu 30 dni.

Źródło: Specjalistyczna prokuratura antykorupcyjna.

Przypomnijmy, że skazany za łapówkę sędzia z Zakarpacia opuścił zakład karny przedterminowo.

7 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny wybrał środek zabezpieczający wobec posła do Rady Obwodowej Wołyńskiej, podejrzanego o uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie budynku wielorodzinnego w Łucku.

Oficerka Sztabu Generalnego została zatrzymana za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

Czytaj nas na