Wieczorem 28 października na ulicach Chersonu zauważono ożywienie ruchu pomimo obowiązującego zawieszenia broni. W szczególności około godziny 17:00 w okolicy Europortu, na granicy dzielnic Centralnej i Korabielnej, panował duży ruch.

Autor wpisu zauważył, że taki obraz wydaje mu się niezwykły, ponieważ ostatni raz widział coś podobnego wieczorem kilka lat temu. Przypomniało mu to rok 2022, a jednocześnie dało nadzieję, że miasto znów stanie się tętniące życiem.

Patrzę na to i jakoś wszystko to wydaje mi się już bardzo niezwykłe. Prawdopodobnie ostatni raz widziałem coś takiego wieczorem kilka lat temu. Ale z jakiegoś powodu od razu przypomina mi się rok 2022 — napisał autor.

Wyraził również nadzieję, że w przyszłości znów będzie mógł zobaczyć korki przy wyjeździe z dzielnicy Tavriyska, a nawet narzekać na długi czas otwarcia mostu.

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Świadczy o tym film opublikowany w mediach społecznościowych.

W Chersoniu zrobiło się spokojniej dzięki zawieszeniu ognia w rejonie Oleszok.

Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

W rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim zawieszenie ognia na potrzeby operacji humanitarnej będzie obowiązywać do godziny 22:59 1 listopada. Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Zawieszenie ognia wprowadzono 27 października.

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