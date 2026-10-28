Wideo: W Chersoniu, mimo obowiązującego zawieszenia broni, odnotowano ożywienie w jednej z dzielnic miasta
Wieczorem 28 października na ulicach Chersonu zauważono ożywienie ruchu pomimo obowiązującego zawieszenia broni. W szczególności około godziny 17:00 w okolicy Europortu, na granicy dzielnic Centralnej i Korabielnej, panował duży ruch.
Autor wpisu zauważył, że taki obraz wydaje mu się niezwykły, ponieważ ostatni raz widział coś podobnego wieczorem kilka lat temu. Przypomniało mu to rok 2022, a jednocześnie dało nadzieję, że miasto znów stanie się tętniące życiem.
Patrzę na to i jakoś wszystko to wydaje mi się już bardzo niezwykłe. Prawdopodobnie ostatni raz widziałem coś takiego wieczorem kilka lat temu. Ale z jakiegoś powodu od razu przypomina mi się rok 2022 — napisał autor.
Wyraził również nadzieję, że w przyszłości znów będzie mógł zobaczyć korki przy wyjeździe z dzielnicy Tavriyska, a nawet narzekać na długi czas otwarcia mostu.
Świadczy o tym film opublikowany w mediach społecznościowych.
W Chersoniu zrobiło się spokojniej dzięki zawieszeniu ognia w rejonie Oleszok.
Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.
Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.
W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.
W rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim zawieszenie ognia na potrzeby operacji humanitarnej będzie obowiązywać do godziny 22:59 1 listopada. Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Zawieszenie ognia wprowadzono 27 października.