W Kijowie dwóm adwokatom postawiono zarzuty oszustwa wobec dyrektora prywatnego przedsiębiorstwa produkującego drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna najpierw przekazał im 55 tysięcy euro w zamian za obietnicę „załatwienia sprawy” z organami ścigania, a następnie podejrzani zażądali kolejnych 150 tysięcy dolarów.

Za popełnione czyny podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa dwóch adwokatów ze stolicy, którzy świadczyli usługi prawne na rzecz dyrektora przedsiębiorstwa produkującego drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy, postanowiło przywłaszczyć sobie jego pieniądze.

W tym celu wspólnicy rzekomo przekonywali przedsiębiorcę, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, a przedsiębiorstwo może zostać pozbawione statusu podmiotu o znaczeniu krytycznym.

W zamian za wynagrodzenie w wysokości 55 tysięcy euro adwokaci obiecali dogadać się z organami ścigania.

Obawiając się ewentualnego wstrzymania produkcji dronów, dyrektor przekazał oskarżonym uzgodnioną kwotę.

Po otrzymaniu pieniędzy prawnicy, według wersji śledztwa, nadal zastraszali przedsiębiorcę. Twierdzili, że w najbliższym czasie rzekomo planowane są wobec niego kolejne czynności śledcze.

Aby mężczyzna mógł uniknąć dalszego postępowania karnego, podejrzani zażądali od niego kolejnych 150 tysięcy dolarów.

Natychmiast po otrzymaniu tej kwoty funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali obu podejrzanych zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Obaj adwokaci zostali poinformowani o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części piątej artykułu 190 Kodeksu karnego Ukrainy – oszustwa na szczególnie dużą skalę, a także na podstawie części drugiej artykułu 15 i części piątej artykułu 190 Kodeksu karnego Ukrainy — usunięte usiłowanie oszustwa na szczególnie dużą skalę.

Kary przewidziane w tych artykułach to do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Przestępczą działalność osób objętych postępowaniem udokumentowali śledczy stołecznego komendy policji we współpracy z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Nadzór procesowy sprawowała prokuratura miejska w Kijowie.

Okoliczności sprawy są badane przez organy ścigania. Postawione zarzuty nie oznaczają, że wina adwokatów została już udowodniona przez sąd.

Informację tę przekazała policja w Kijowie.

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