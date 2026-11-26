W Kijowie policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o napad na 84-letniego emeryta na peronie stacji „Kijów-Pasażerski”. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Do stołecznej policji zgłosił się starszy mężczyzna i poinformował, że poprzedniego dnia rano na peronie kolejowym podszedł do niego nieznajomy i poprosił o telefon komórkowy, aby wykonać połączenie.

Po odmowie sprawca uderzył emeryta pięścią w głowę, wyrwał mu z rąk telefon i uciekł.

Po otrzymaniu rysopisu napastnika funkcjonariusze sektora policji kryminalnej wydziału policji na stacjach kolejowych ustalili jego tożsamość i miejsce pobytu. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec Kijowa. Podczas przeszukania u mężczyzny znaleziono telefon poszkodowanego.

Śledczy zatrzymali podejrzanego zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Mężczyźnie postawiono zarzut na podstawie części 4 art. 186 Kodeksu karnego Ukrainy – rozbój popełniony w warunkach stanu wojennego. Przepis ten przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Informację tę podała policja w Kijowie.

Wcześniej, podczas konfliktu, napastnik zadał poszkodowanemu kilka ciosów i otwarcie zabrał mu pieniądze oraz dokumenty, po czym uciekł. Policjanci zatrzymali podejrzanego, mieszkańca obwodu chmielnickiego.

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