Detektywi z regionalnego oddziału Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BBG) w obwodzie kijowskim zlikwidowali w stolicy nielegalną fabrykę tytoniową o pełnym cyklu produkcyjnym, której wydajność wynosiła do 20 tys. paczek papierosów miesięcznie. Szacunkowa wartość tej produkcji wynosi około 1,3 mln hrywien. W trakcie czynności śledczych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli produkty, sprzęt i surowce o wartości ponad 15 mln hrywien.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa grupa osób zorganizowała przemysłową produkcję papierosów bez znaczków akcyzowych, podszywając się pod produkty znanych światowych marek.

Główną zautomatyzowaną linię produkcyjną urządzono w magazynie spółdzielni garażowej, a do zapewnienia funkcjonowania zakładu wykorzystywano generatory przemysłowe oraz zapasy surowców. Gotowe papierosy, w celu zachowania dyskrecji, były dodatkowo pakowane i przechowywane w wynajmowanych lokalach w stołecznych wieżowcach.

Podczas jednoczesnych przeszukań w zakładzie produkcyjnym oraz w mieszkaniach osób podejrzanych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli prawie 25 tys. paczek papierosów różnych marek bez znaków akcyzy. Produkty przechowywano w paczkach, skrzynkach i torebkach strunowych. Skonfiskowano również 230 paczek z etykietami podatku akcyzowego oraz dziewięć worków rozdrobnionego tytoniu.

Ponadto śledczy wykryli dwie zautomatyzowane maszyny do napełniania i pakowania papierosów, 91 różnego rodzaju maszynek do skręcania tytoniu, 4,2 tys. papierowych bibułek, szkice i telefony komórkowe zawierające dowody na organizację nielegalnej produkcji i sprzedaży.

W BEB zaznaczają, że organizatorzy próbowali zamaskować działalność warsztatu, wykorzystując spółdzielnię garażową i zwykłe mieszkania.

Trwa dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 2 art. 204 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalna produkcja towarów podlegających podatkowi akcyzowemu w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób. Wsparcie operacyjne zapewnili funkcjonariusze Oddziału Operacyjno-Patroliowego „Kijów” Państwowej Służby Granicznej (PSG), a kierownictwo procesowe sprawowali prokuratorzy Kijowskiej Prokuratury Okręgowej.

Jak informowano, 17 listopada Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (BEB) wykryło w obwodzie żytomierskim nielegalną produkcję papierosów, które wytwarzano pod pozorem produktów znanych międzynarodowych marek. Miesięczny dochód z szarej strefy przedsiębiorstwa, według danych biura, przekraczał 1 mld hrywien.

Jak poinformował dyrektor Biura ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Oleksandr Cywiński, moce produkcyjne fabryki pozwalały na wytwarzanie do 300 tys. paczek papierosów dziennie, czyli do 9 mln paczek miesięcznie. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali dwie linie produkcyjne, 123 tys. paczek papierosów, 39 skrzynek tytoniu oraz mienie o łącznej wartości ponad 120 mln hrywien.

Poinformowała o tym służba prasowa biura.

24 listopada w obwodzie czernihowskim organy ścigania poinformowały o wykryciu nielegalnej produkcji tytoniu, którą zorganizowała 35-letnia mieszkanka rejonu pryłuckiego. Podczas przeszukań skonfiskowano u niej ponad 8 ton tytoniu oraz sprzęt do jego przetwarzania. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta samodzielnie uprawiała surowiec, przetwarzała go i sprzedawała gotowe wyroby w partiach hurtowych za pośrednictwem poczty.

Detektywi z Głównego Oddziału Detektywistycznego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy wykryli w obwodzie żytomierskim zakrojoną na szeroką skalę nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych, w ramach której codziennie wytwarzano do 300 tysięcy paczek papierosów.

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