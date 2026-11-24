W Kijowie przed świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku zostanie ustawiona główna choinka kraju o wysokości 18 metrów. Zostanie ona udekorowana w tradycyjnych dla świąt zimowych kolorach – zielonym i czerwonym. Do udziału w tworzeniu tej świątecznej instalacji zapraszają wszystkich chętnych.

Do udekorowania tegorocznej choinki planuje się wykorzystać około 3 tysięcy gałęzi iglastych, a także ozdoby w kolorach zielonym i czerwonym.

Wszyscy chętni mogą pomóc w tworzeniu głównego symbolu świąt zimowych. Wolontariusze będą przygotowywać gałązki iglaste, które następnie zostaną zamocowane na wcześniej przygotowanej konstrukcji.

„Przed nami mnóstwo pracy i bardzo potrzebujemy waszej pomocy! Razem będziemy rozkładać tysiące gałązek iglastych, aby nasza choinka stała się bujna i piękna” – zaapelował Dobrutski.

Koncepcja tegorocznej instalacji nosi tytuł „Światło w środku”. Jednocześnie organizatorzy nie ujawniają na razie szczegółów pomysłu ani ostatecznego wyglądu świątecznego drzewka.

„Zrozumiecie wszystko sami, kiedy przyjdziecie na miejsce i ją zobaczycie” – wyjaśnił przedsiębiorca.

Wolontariuszy czekamy 27 i 28 listopada od godz. 11:00 na Placu Sofijskim. Do pracy będzie można dołączyć w ciągu całego dnia.

„To wspaniała okazja, by stać się częścią noworocznej historii kraju. A kiedy główna choinka zabłyśnie światłami, z dumą będziecie mogli powiedzieć swoim dzieciom, przyjaciołom i bliskim: »Ja też pomagałem ją tworzyć!«” – zaznaczył Ihor Dobrutskyi.

Otwórzenie głównej choinki kraju tradycyjnie zaplanowano na 6 grudnia, w Dzień św. Mikołaja.

Podobnie jak w poprzednich latach, świąteczna instalacja zostanie zrealizowana ze środków mecenasów, bez angażowania środków budżetowych Kijowa.

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Poinformował o tym prezes firmy Folk Ukraine, która organizuje obchody noworoczne w stolicy, Ihor Dobrutskyi.

Przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” planuje przygotować ponad 75 tysięcy choinek, sosen i świerków na zimowe święta. Część drzew wyhodowano na specjalnych plantacjach, pozostałe pozyskamy w ramach pielęgnacji lasu. Kiedy dokładnie rozpocznie się sprzedaż choinek noworocznych i ile będą one kosztować, na razie nie wiadomo — kwestie te są nadal uzgadniane.

Sezonowe punkty sprzedaży naturalnych drzew iglastych i ozdób noworocznych będą działać w stolicy do 31 grudnia.

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