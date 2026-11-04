W Sądzie Rejonowym Pecherskim w Kijowie rozpatruje się sprawę o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec Walentyny Molodiej, której zarzuca się utrudnianie działalności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu jednostek wojskowych w związku z udziałem w wydarzeniach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Według prokuratora podejrzana świadczyła również usługi w zakresie „ewakuacji w trybie pilnym” osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej z terytoriów TCC i SP lub jednostek wojskowych przy użyciu karetki pogotowia.

Źródło: Radio Swoboda.

Walentyna Moloda rozpowszechniła informacje o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu żołnierzy w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim; przedstawiła się jako właścicielka firmy „Med-Prestige”. Według dziennikarzy prywatna firma pogotowia ratunkowego nie działa od 2023 roku. Jej prawdziwy właściciel poinformował, że samochód, który przybył na miejsce zdarzenia, sprzedał jeszcze w 2024 roku.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z terytoriów okupowanych w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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