W Kijowie zatrzymano emeryta, który za 100 tysięcy dolarów obiecał osobie podlegającej obowiązkowi wojskowemu zatrudnienie w jednej z placówek dyplomatycznych innych państw. W zamian za to stanowisko mężczyzna miał rzekomo otrzymać zwolnienie z mobilizacji, paszport dyplomatyczny oraz możliwość swobodnego wyjazdu za granicę.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa przedprocesowego osoba podlegająca obowiązkowi służby wojskowej szukała wśród znajomych pracy, która zapewniłaby jej zwolnienie z mobilizacji. Poradzono mu, by zwrócił się do mieszkańca Kijowa, który rzekomo miał powiązania ze służbą dyplomatyczną i zajmował się tworzeniem nowego departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podczas rozmowy mężczyzna wyjaśnił, że utworzenie departamentu nie jest planowane w najbliższym czasie, jednak w przyszłości będzie można tam podjąć pracę. Zamiast tego zaproponował kandydatowi pracę w jednej z placówek dyplomatycznych państw zagranicznych w Kijowie.

Nazwę placówki obiecano podać dopiero po zatwierdzeniu kandydatury przyszłego pracownika.

Wraz ze stanowiskiem mężczyźnie rzekomo zagwarantowano:

zwolnienie z mobilizacji;

paszport dyplomatyczny;

dyplomatyczne tablice rejestracyjne;

możliwość swobodnego wyjazdu za granicę.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kandydatura osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu została rzekomo już sprawdzona i zatwierdzona.

Kolejnym etapem miało być przekazanie oryginałów dokumentów osobistych oraz pierwszej części uzgodnionej kwoty – 20 tysięcy dolarów.

Kolejne 80 tysięcy dolarów mężczyzna miał zapłacić po oficjalnym zatrudnieniu. Łączna kwota za obiecane zatrudnienie wynosiła 100 tysięcy dolarów.

W momencie odbioru 20 tysięcy dolarów oraz dokumentów mężczyzna podlegający obowiązkowi wojskowemu, który obiecał zatrudnienie, został zatrzymany na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury rejonowej w Holosiivsku zatrzymanemu postawiono zarzut nadużycia wpływu.

Obecnie trwają czynności procesowe w ramach postępowania karnego. Ostateczną ocenę prawną działań podejrzanego ma jednak wydać sąd.

Informację tę podała prokuratura.

Wcześniej Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zakończyły dochodzenie przedprocesowe w sprawie wymuszania i uzyskiwania przez żołnierzy nielegalnych korzyści od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pieniądze były wymuszane w zamian za bezproblemowe przyjęcie przez jednostkę wojskową środków walki radioelektronicznej (REB).

W czwartek, 19 listopada 2026 roku, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę z organami śledczymi w sprawie łapówek za ułatwienie budowy kompleksu mieszkaniowego w Łucku. Byłego radnego miejskiego Mykołę Fedika uznano za winnego i skazano go na osiem lat pozbawienia wolności, jednak zwolniono go z odbywania kary z trzyletnim okresem próby. Ponadto skonfiskowano mu 500 tysięcy hrywien.

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