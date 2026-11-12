W Kijowie zauważono rzadkie białe kruki: ornitolog wyjaśnił, dlaczego nie są one albinosami

W Kijowie zauważono niezwykłe białe kruki, których ubarwienie przyciągnęło uwagę mieszkańców miasta. Ptaki te nie są jednak albinosami — ich cecha ma inne naukowe wyjaśnienie. Chodzi o leykizm — rzadkie zaburzenie pigmentacji, w wyniku którego upierzenie traci typowe ubarwienie, ale oczy pozostają ciemne.

Naukowiec wyjaśnił, czym leykizm różni się od albinizmu, czy niezwykłe ubarwienie jest przekazywane potomstwu oraz jak do takich ptaków odnoszą się inne osobniki ze stada.

Według Andriya Bokoteya albinizm i leukizm to różne rodzaje nietypowego ubarwienia, które dość rzadko występują w naturze.

Albinizm wynika z mutacji genetycznej, w wyniku której organizm zwierzęcia nie wytwarza pigmentu odpowiedzialnego za ubarwienie upierzenia lub sierści. Zjawisko to można zaobserwować u przedstawicieli różnych gatunków. Najczęściej osobniki o nietypowym ubarwieniu zauważa się wśród wron, wróbli i gawronów, ponieważ ptaków tych jest po prostu więcej.

Ornitolog wyjaśnił, że główna cecha wyróżniająca albinosów polega na braku pigmentacji nie tylko upierzenia, ale także oczu.

„Właściwie albinosy to zwierzęta, u których ten pigment w ogóle nie występuje, przez co brakuje nawet zabarwienia rogówki: prześwitują naczynia krwionośne, a oczy wydają się czerwone. Zwierzęta, u których rogówka ma typowy, naturalny kolor, ale upierzenie lub sierść nie są zabarwione, mogą mieć odbarwione kończyny itp. – to są leykisty. Jeśli w organizmie wytwarzany jest wyłącznie żółty pigment, a zwierzę ma całkowicie żółte ubarwienie, nietypowe dla swojego gatunku, wówczas mamy do czynienia z flawizmem. Jeśli w organizmie wytwarzany jest nadmiar pigmentu, zwierzę będzie znacznie ciemniejsze od typowego ubarwienia lub całkowicie czarne – wówczas mamy do czynienia z melanizmem” – wyjaśnił ornitolog.

W ten sposób białe wrony, które zauważono w Kijowie, cierpią na leukizm, a nie na albinizm. Właśnie dlatego ich upierzenie jest jasne, a oczy zachowują naturalny ciemny kolor.

Pojawienie się ptaków o nietypowym ubarwieniu to niezwykle rzadkie zjawisko. Andrij Bokotej zaznacza, że albinizm występuje szczególnie rzadko, a leukizm również należy do rzadkich cech naturalnych.

Jednocześnie w ostatnich latach takie ptaki zaczęto dostrzegać częściej. Nie musi to wiązać się z wzrostem ich liczebności, ale z tym, że ludzie coraz aktywniej fotografują przyrodę i obserwują ptaki.

„Albinizm to bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. Leukizm – bardzo rzadkie, tak bym powiedział. Ogólnie rzecz biorąc, takie zwierzęta w naturze zdarzają się wyjątkowo rzadko. Po prostu obecnie wiele osób fotografuje, wiele osób zajmuje się obserwacją ptaków, więc takie zjawiska zaczęto dostrzegać nieco częściej niż wcześniej. Najczęściej zdarzają się one u zwierząt żyjących w pobliżu ludzi, a nie poza obszarami zamieszkanymi” – zauważył Bokotej.

Przyczyny pojawienia się nietypowego ubarwienia mogą być różne. Wśród możliwych czynników profesor wymienia mutacje genetyczne, specyfikę odżywiania oraz wpływ środowiska. Jednak ustalenie dokładnej przyczyny w każdym pojedynczym przypadku jest trudne ze względu na rzadkość takich zjawisk.

Teoretycznie nietypowe ubarwienie może pojawić się również u kolejnych pokoleń. Jednak w praktyce takie przypadki zdarzają się rzadko.

„Nie, nie jest to dziedziczne. Czysto teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce nie znam takich przypadków” – podkreślił profesor.

Dlatego pojawienie się jednego, a nawet kilku białych kruków w Kijowie nie oznacza, że z czasem liczba takich ptaków w stolicy koniecznie wzrośnie.

Ptakom o nietypowym ubarwieniu może być trudniej przetrwać w naturze. Przede wszystkim problem polega na tym, że są one bardziej widoczne dla drapieżników i nie potrafią tak dobrze wtopić się w otoczenie wśród innych przedstawicieli swojego gatunku.

Według Andriya Bokoteya ptaki o nietypowym ubarwieniu rzadziej dożywają dorosłości ze względu na zwiększone ryzyko stania się ofiarą drapieżników.

„Większość zwierząt lub ptaków ma ubarwienie, które sprawia, że są mniej widoczne w otoczeniu – mniej rzucają się w oczy drapieżnikom. Oczywiście ptak o całkowicie białym ubarwieniu jest bardziej narażony. Drapieżnikowi, gdy poluje na ptaki, na przykład w stadzie, trudno jest skupić się na tym, którego z nich złapać, ponieważ jest ich wiele. Ale gdy w tym stadzie pojawia się biała plama, oczywiste jest, że drapieżnikowi łatwiej jest na niej skupić uwagę” – wyjaśnił ornitolog.

Jednocześnie stosunek innych ptaków do osobników z leukizmem może się różnić. Niektóre nietypowe osobniki mogą zostać zaatakowane przez stado, podczas gdy inne bez problemu współistnieją z typowymi przedstawicielami swojego gatunku.

Profesor podał przykłady z kolekcji Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie, gromadzonej przez ostatnie dwa stulecia. Znajduje się tam około 157 ptaków o nietypowym ubarwieniu, wśród których są białe wrony, sowy-albinosy i osobniki z leukizmem.

„W kolekcji Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie, gromadzonej przez ostatnie dwa stulecia, znajduje się około 157 ptaków o nietypowym ubarwieniu. Są tam również białe wrony, sowy albinosy i leykisty. Na etykiecie szarej wrony z leukizmem zaznaczono, że została ona wykluczona przez inne wrony. Znane są jednak również przypadki odwrotne: na przykład białe wróble normalnie żyły w stadach wraz z ptakami o typowym ubarwieniu” – zaznaczył naukowiec.

Samo w sobie nietypowe ubarwienie nie pozbawia ptaków zdolności do normalnego życia. Według profesora takie osobniki są w pełni zdolne do życia, a głównym zagrożeniem dla nich jest zwiększona widoczność dla drapieżników.

Dotyczy to zwłaszcza małych ptaków, w szczególności wróbli. Jastrzębiom łatwiej jest dostrzec białą osobę w zwykłym stadzie.

Wrony mają mniej naturalnych wrogów, dlatego ryzyko związane z nietypowym ubarwieniem nie jest dla nich tak duże. Zatem kijowskie białe wrony mogą w pełni funkcjonować w środowisku naturalnym, choć ich osobliwość stwarza dodatkowe zagrożenia podczas spotkania z drapieżnikami.

O tym opowiedział profesor Katedry Zoologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Andrij Bokotej.

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