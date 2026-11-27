W Kijowie kierownikowi jednego z działów Instytutu Geochemii Środowiska Narodowej Akademii Nauk Ukrainy postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści. Urzędnika zatrzymano w momencie, gdy przyjmował 2000 dolarów za pomoc doktorantowi w obronie pracy naukowej.

Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Podilskiej w Kijowie ustalono, że doktorant przygotowywał się do obrony pracy naukowej i uzyskania stopnia doktora filozofii.

Według wersji śledztwa jego promotor poinformował, że za przygotowanie recenzji pracy naukowej oraz dalszą pomoc należy zapłacić 2000 dolarów. W przeciwnym razie, jak twierdzono, cztery lata pracy doktoranta mogłyby nie zakończyć się uzyskaniem stopnia naukowego.

Urzędnika zatrzymano bezpośrednio w momencie odbioru pieniędzy.

Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie nielegalnej korzyści przez urzędnika.

Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie.

Przypomnijmy, że 24 listopada w Kijowie zatrzymano starszego żołnierza batalionu dyscyplinarnego Wojskowej Służby Porządkowej, którego podejrzewa się o przyjęcie 9 tysięcy dolarów za pomoc w przeniesieniu żołnierza do jednostki tyłowej. Za tę kwotę obiecał pomóc w uniknięciu dalszego wykonywania zadań bojowych.

W obwodzie kijowskim przed sądem stanie adwokat, który zorganizował proceder nielegalnego zwolnienia z służby wojskowej w zamian za łapówki.

Przypomnijmy, że w Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zakończyły dochodzenie przygotowawcze w sprawie wymuszania i przyjmowania przez żołnierzy nielegalnych korzyści od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pieniądze były żądane w zamian za bezproblemowe przyjęcie przez jednostkę wojskową środków walki radioelektronicznej (REB).

Czytaj nas na