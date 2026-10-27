W Kijowie prywatne przedsiębiorstwo zostało ukarane grzywną w wysokości 24 mln ₴ za opóźnienia w dostawach dla Gwardii Narodowej

Sąd Gospodarczy w Kijowie nakazał prywatnemu przedsiębiorstwu zapłacić 24 mln hrywien kary za opóźnienie w dostawie towarów przeznaczonych dla sektora obronnego na rzecz Gwardii Narodowej Ukrainy. Przedsiębiorstwo opóźniło realizację zamówienia publicznego o ponad 200 dni. Pozew został wniesiony przez Specjalną Prokuraturę ds. Obrony Regionu Centralnego.

W ramach programu „Interes obronny” Specjalistyczna prokuratura ds. obrony regionu centralnego wykryła naruszenie interesów państwa podczas wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na zakup towarów przeznaczonych do celów obronnych.

Jak ustalili prokuratorzy, we wrześniu 2024 roku Gwardia Narodowa Ukrainy, reprezentowana przez jedną z podległych jej jednostek wojskowych, zawarła kontrakt państwowy z prywatnym przedsiębiorstwem. Umowa przewidywała dostawę odpowiednich towarów w ramach procedury zamkniętych zamówień publicznych.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawca miał dostarczyć towar w ciągu sześciu miesięcy od dokonania jednorazowej przedpłaty, ale nie później niż 10 maja 2025 roku.

Jednak przedsiębiorstwo nie wywiązało się ze swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. W rezultacie opóźnienie w dostawie przekroczyło 200 dni.

W celu ochrony interesów państwa, reprezentowanego przez Gwardię Narodową Ukrainy i podległą jej jednostkę wojskową, w kwietniu 2026 roku Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Centralnego zwróciła się do sądu.

Prokuratorzy domagali się nałożenia na przedsiębiorstwo kar za niewłaściwe wykonanie warunków zamówienia publicznego.

W październiku 2026 roku Sąd Gospodarczy w Kijowie uwzględnił powództwo i zobowiązał przedsiębiorstwo do zapłaty 24 mln UAH kar na rzecz państwa w osobie Gwardii Narodowej Ukrainy.

W Prokuraturze Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Centralnego podkreślono, że systematycznie pracuje się nad sądową ochroną interesów państwa w stosunkach między zamawiającymi państwowymi a dostawcami towarów przeznaczonych dla sektora obronnego.

W szczególności prokuratura reaguje na naruszenia warunków umów zawartych w celu zaspokojenia potrzeb sektora obronnego oraz podejmuje działania mające na celu egzekwowanie sankcji karnych przewidzianych przez prawo.

Informację tę przekazała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Centralnego.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Policją Narodową oraz we współpracy z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy ujawniła przypadek przyjęcia łapówki przez kierownika jednego z oddziałów wojskowej instytucji naukowej Sił Zbrojnych Ukrainy. Urzędnik ten zażądał 10 tysięcy euro od firmy dostarczającej sprzęt maskujący w zamian za nieunieważnienie zgody na ekspertyzę dotyczącą jakości produktów, niezbędnej do udziału w przetargu.

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