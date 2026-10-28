W Kijowie sprzedano na aukcji mieszkanie rosyjskiego propagandysty Artemija Lebiediewa

28 października Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy przeprowadził kilka aukcji prywatyzacyjnych, na których sprzedał obiekty państwowe oraz objęte sankcjami za łączną kwotę 1,18 mld hrywien. Wśród sprzedanych nieruchomości znalazło się mieszkanie rosyjskiego propagandysty Artemija Lebiediewa, położone w historycznym centrum Kijowa.

Odbyła się więc aukcja internetowa dotycząca sprzedaży mieszkania należącego do rosyjskiego propagandysty Artemija Lebiediewa. Mieszkanie o powierzchni 193,2 m² w historycznym centrum Kijowa, przy ul. Saksaganskiego, zostało sprzedane za 8,01 mln hrywien. O nieruchomość, przejętą na rzecz państwa na mocy orzeczenia WAKS w ramach stosowania sankcji, rywalizowało dwóch uczestników. Zwycięzca aukcji ma obowiązek w ciągu 25 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu uiścić wartość aktywu oraz, przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, uregulować zaległości w opłatach za media.

Odbyła się również aukcja dotycząca prywatyzacji jednolitego kompleksu majątkowego przedsiębiorstwa państwowego „Zakład Metalurgii Proszkowej”, położonego w mieście Browary w obwodzie kijowskim. Zwycięska oferta wyniosła 275 mln UAH. Uwzględniając podatek VAT w wysokości 55 mln UAH, łączna kwota, którą musi uiścić zwycięzca, wynosi 330 mln UAH. Zwycięzca ma obowiązek uiścić wartość obiektu w ciągu 20 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu. Musi również zapewnić wypełnienie zobowiązań przewidzianych w warunkach prywatyzacji, w szczególności dotyczących spłaty zaległości przedsiębiorstwa z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec budżetu.

W trakcie licytacji cena jednolitego kompleksu majątkowego przedsiębiorstwa państwowego „Naukowe Centrum Selekcji i Genetyki Rybactwa” w Kijowie wzrosła 302-krotnie. O prawo nabycia tego państwowego aktywa rywalizowało 10 uczestników. Z początkowej kwoty 297,77 mln UAH zwycięska oferta osiągnęła poziom 90 mln UAH. Uwzględniając podatek VAT w wysokości 18 mln UAH, łączna kwota, jaką musi zapłacić zwycięzca, wynosi 108 mln UAH. Zwycięzca aukcji ma obowiązek uiścić cenę obiektu w ciągu 20 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu. Nabywca jest również zobowiązany do spełnienia warunków prywatyzacji, w szczególności do uregulowania zaległości w wypłatach wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec budżetu.

Informację tę podała służba prasowa Funduszu Majątku Państwowego na Facebooku.

W 2023 roku Rada Ministrów przekazała dwa mieszkania w Kijowie oraz inne mienie rosyjskiego blogera i propagandysty Artemija Lebiediewa pod zarząd Funduszu Majątku Państwowego (FMP).

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