W Kijowie oszuści, którzy podali się za pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wyłudzili od 57-letniej kobiety 50 tysięcy dolarów i 10 tysięcy euro pod pretekstem kontroli jej oszczędności. Łączna kwota strat przekracza 2,7 mln hrywien.

Pod kierownictwem procesowym Prokuratury Okręgowej Solomjanskiej w Kijowie 26-letniemu mieszkańcowi Kijowa postawiono zarzut oszustwa popełnionego w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób, w warunkach stanu wojennego oraz na szczególnie dużą skalę.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa nieznani sprawcy zadzwonili do 57-letniej mieszkanki Kijowa i, podając się za pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), poinformowali ją, że rzekomo prowadzą wobec niej dochodzenie. Kobietę poproszono o sporządzenie oświadczenia, a także o przekazanie wszystkich posiadanych oszczędności w celu ich sprawdzenia. Oszuści zapewnili poszkodowaną, że po sprawdzeniu zwrócą pieniądze jeszcze tego samego dnia.

Następnie do kobiety przyjechał mężczyzna, który dorabia, dostarczając sushi. Podał kodowe cyfry i zabrał paczkę z pieniędzmi. W środku znajdowało się 50 tysięcy dolarów i 10 tysięcy euro – osobiste oszczędności mieszkanki Kijowa oraz środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Następnie mężczyzna przelał część skradzionych pieniędzy na portfel kryptowalutowy, a resztę – na konto bankowe.

Obecnie organy ścigania sprawdzają, czy podejrzany jest powiązany z innymi podobnymi oszustwami, oraz ustalają tożsamość wszystkich osób, które mogły brać udział w tym przestępczym procederze.

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