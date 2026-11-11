W Kijowie oszuści zastraszyli emeryta, sugerując, że ma powiązania z wrogiem, i wyłudzili od niego 1000 dolarów

W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który pełnił rolę kuriera w oszukańczym procederze. Sprawcy zastraszyli 84-letniego emeryta, sugerując, że jest podejrzany o współpracę z krajem-agresorem, i pod pretekstem kontroli zabrali mu wszystkie oszczędności – 1000 dolarów. Policjanci zabezpieczyli pieniądze i zwrócili je właścicielowi.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że do 84-letniego mieszkańca Kijowa zadzwonił nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Rozmówca stwierdził, że leki zakupione przez emeryta przez Internet rzekomo pochodzą z kraju agresora. Z tego powodu mężczyzna rzekomo mógł zostać podejrzany o współpracę z wrogiem.

Pod pretekstem sprawdzenia pochodzenia środków oszust przekonał emeryta do przekazania gotówki. Zapewnił, że pomoże to uniknąć przeszukania jego mieszkania.

Aby odebrać pieniądze, oszust obiecał wysłać do domu poszkodowanego zaufaną osobę. Mężczyzna miał spotkać się z nią przy wejściu do budynku, podać wcześniej uzgodniony kod-hasło i przekazać środki, które rzekomo miały mu zostać później zwrócone.

O umówionej godzinie do emeryta przyszedł 22-letni mieszkaniec Kijowa, który pełnił rolę kuriera. Gdy starszy mężczyzna przekazał mu kopertę z wszystkimi oszczędnościami – 1000 dolarów – funkcjonariusze operacyjni i śledczy policji w Kijowie zatrzymali młodego mężczyznę na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany miał przelać otrzymane pieniądze na portfel kryptowalutowy wskazany przez wspólników. Za wykonanie tego zadania obiecano mu 300 dolarów wynagrodzenia.

Śledczy zabezpieczyli gotówkę i zwrócili ją prawowitemu właścicielowi.

Śledczy z Darnickiego Komendy Policji, pod kierownictwem procesowym Darnickiej Prokuratury Okręgowej, poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 5 art. 27 oraz części 2 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy — pomocnictwo w oszustwie popełnionym w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób.

Kara przewidziana w tym artykule wynosi do trzech lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Poinformowała o tym policja w Kijowie.

Wcześniej Policja Narodowa zdemaskowała siedmiu podejrzanych, którzy — według wersji śledztwa — zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

W Tarnopolu oszust przedstawił się jako policjant i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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