W Kijowie i obwodzie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu
W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.
Podczas takich przerw nie obowiązują harmonogramy godzinowe. O dalszych zmianach w sektorze energetycznym będzie informowano na oficjalnym kanale Telegram.
Informację tę przekazuje DTEK.
Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.
W obwodzie kijowskim oraz w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.