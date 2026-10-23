W Kijowie i obwodzie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.

Podczas takich przerw nie obowiązują harmonogramy godzinowe. O dalszych zmianach w sektorze energetycznym będzie informowano na oficjalnym kanale Telegram.

Informację tę przekazuje oficjalny kanał DTEK.

Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W obwodzie kijowskim oraz w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.





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