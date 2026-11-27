W dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie, w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Głodomorów, odsłonięto pomnik poświęcony brytyjskiemu dziennikarzowi pochodzenia walijskiego, Garethowi Jonesowi, który jako jeden z pierwszych przekazał światu prawdę o głodzie na Ukrainie. Pomnik ustawiono przy ulicy o tej samej nazwie, pod adresem Gareta Jonesa 12.

Pomnik wykonano z walijskiego łupka — tego samego materiału, z którego zbudowano budynek parlamentu Walii. Kamień dostarczono na Ukrainę na początku tego tygodnia.

Inicjatywa upamiętnienia dziennikarza powstała około roku temu po zwróceniu się przedstawicieli parlamentu walijskiego do Rady Miasta Kijowa. W ceremonii odsłonięcia wzięli udział przedstawiciele strony ukraińskiej i brytyjskiej, w tym ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie Neil Crompton.

Dyplomata podkreślił, że historia Gareta Jonesa łączy Ukrainę, Wielką Brytanię i Walię. Jego materiały dziennikarskie i biografia zainspirowały niegdyś George’a Orwella do refleksji nad tym, w jaki sposób reżim radziecki ukrywał prawdę.

Przedstawiciel parlamentu Walii, Mick Antoniv, zauważył, że publikacje Jonesa z lat 30. XX wieku pomogły światu dowiedzieć się o zbrodniach reżimu komunistycznego. Pomnik ma przypominać o tych tragicznych kartach historii, a jednocześnie symbolizować wsparcie dla Ukrainy.

Źródło: Kijowska Miejska Administracja Państwowa.