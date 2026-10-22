+11° Kijów +14° Warszawa +9° Waszyngton
$ 45.04 € 50.61 zł 11.58
$ 45.04 € 50.61 zł 11.58
+11° Kijów +14° Warszawa +9° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

W Kijowie odbudują lodowisko „Shalett”, uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku

UA NEWS 22 października 2026 11:49
W Kijowie odbudują lodowisko „Shalett”, uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku

Firma Autostrada rozpocznie renowację lodowiska „Shalett” w Kijowie, które uległo zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 18 na 19 października. Jest to jedyne lodowisko w stolicy, które spełnia standardy niezbędne do organizowania profesjonalnych zawodów i treningów w hokeju, łyżwiarstwie figurowym oraz short tracku. W hali działa dziecięco-młodzieżowa szkoła sportowa „Kryżyнка”, funkcjonują sekcje sportowe, a także trenują tu drużyny zawodowe i amatorskie.

Codziennie dzieci wychodzą na lód, aby rozwijać swoje umiejętności, stawać się silniejszymi i osiągać cele sportowe. Firma podkreśliła znaczenie zachowania tych możliwości dla młodych sportowców, dlatego postanowiła włączyć się w odbudowę hali.

W wyniku ataku budynek uległ znacznym zniszczeniom: zniszczono ponad 400 metrów części czołowej o wysokości 12 metrów, uszkodzono przeszklenia, część wejściową oraz pomieszczenia wewnętrzne.

Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: гідролітак
Немає опису світлини.

„Zespół Autostrada już pracuje na miejscu: przeprowadzamy badania techniczne, określamy zakres niezbędnych prac i rozpoczynamy naprawę uszkodzonych konstrukcji. Planujemy jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność hali, aby dzieci mogły powrócić do treningów, rozwijać swoje talenty i osiągać najwyższe wyniki sportowe. Jestem przekonany, że w tych trudnych czasach szczególnie ważne jest zapewnienie dzieciom przestrzeni, w której mogą po prostu być dziećmi – rozwijać swoje talenty, zajmować się tym, co kochają, i przeżywać szczęśliwe chwile dzieciństwa” – czytamy w komunikacie.

Informację tę przekazał dyrektor generalny i założyciel firmy Autostrada, Maksym Szkil.

Wideo: Rosja uszkodziła halę reprezentacji Ukrainy w łyżwiarstwie figurowym w Kijowie.

Przypomnijmy, że w wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu.

W Kijowie, w związku z ostrzałem 19 października, zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację