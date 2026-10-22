W Kijowie odbudują lodowisko „Shalett”, uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku

Firma Autostrada rozpocznie renowację lodowiska „Shalett” w Kijowie, które uległo zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 18 na 19 października. Jest to jedyne lodowisko w stolicy, które spełnia standardy niezbędne do organizowania profesjonalnych zawodów i treningów w hokeju, łyżwiarstwie figurowym oraz short tracku. W hali działa dziecięco-młodzieżowa szkoła sportowa „Kryżyнка”, funkcjonują sekcje sportowe, a także trenują tu drużyny zawodowe i amatorskie.

Codziennie dzieci wychodzą na lód, aby rozwijać swoje umiejętności, stawać się silniejszymi i osiągać cele sportowe. Firma podkreśliła znaczenie zachowania tych możliwości dla młodych sportowców, dlatego postanowiła włączyć się w odbudowę hali.

W wyniku ataku budynek uległ znacznym zniszczeniom: zniszczono ponad 400 metrów części czołowej o wysokości 12 metrów, uszkodzono przeszklenia, część wejściową oraz pomieszczenia wewnętrzne.

„Zespół Autostrada już pracuje na miejscu: przeprowadzamy badania techniczne, określamy zakres niezbędnych prac i rozpoczynamy naprawę uszkodzonych konstrukcji. Planujemy jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność hali, aby dzieci mogły powrócić do treningów, rozwijać swoje talenty i osiągać najwyższe wyniki sportowe. Jestem przekonany, że w tych trudnych czasach szczególnie ważne jest zapewnienie dzieciom przestrzeni, w której mogą po prostu być dziećmi – rozwijać swoje talenty, zajmować się tym, co kochają, i przeżywać szczęśliwe chwile dzieciństwa” – czytamy w komunikacie. Informację tę przekazał dyrektor generalny i założyciel firmy Autostrada, Maksym Szkil. Wideo: Rosja uszkodziła halę reprezentacji Ukrainy w łyżwiarstwie figurowym w Kijowie. Przypomnijmy, że w wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu. W Kijowie, w związku z ostrzałem 19 października, zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych. Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów.

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