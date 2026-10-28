W Kijowie dwóm żołnierzom postawiono zarzuty dotyczące zorganizowania nielegalnego wykreślenia osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu z ewidencji wojskowej ze względu na stan zdrowia za 30 tysięcy dolarów, a także ułatwienia samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej. Zarzuty postawiono również kolejnemu żołnierzowi, który po zakończeniu leczenia nie powrócił do miejsca służby.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w sierpniu 2026 roku dwaj podejrzani zorganizowali przewóz żołnierza, który przebywał na leczeniu stacjonarnym w jednej z placówek medycznych w obwodzie żytomierskim, do Kijowa.

Następnie mężczyzna bez ważnych powodów nie powrócił do miejsca służby i uchylał się od wykonywania obowiązków służbowych.

Śledztwo uważa, że podejrzani pomagali żołnierzowi w uchylaniu się od odbywania służby wojskowej. Ponadto jeden z nich samowolnie opuścił jednostkę wojskową.

W innym przypadku, według wersji śledztwa, żołnierze mający powiązania z urzędnikami terytorialnych centrów rekrutacji i wsparcia społecznego (TCK i SP) oraz wojskowo-lekarskich komisji (VLK), zaproponowali osobie podlegającej obowiązkowi wojskowemu zorganizowanie jej nielegalnego wykreślenia z ewidencji wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Koszt takiej usługi wynosił 30 tysięcy dolarów. Aby zrealizować ten plan, podejrzani pomogli w sporządzeniu w placówkach medycznych stolicy dokumentów zawierających fałszywe informacje o hospitalizacji mężczyzny, jego leczeniu i diagnozach.

Chodzi o wyciąg z historii choroby oraz opinię konsultacyjną, które planowano wykorzystać podczas badania przed komisją wojskowo-lekarską. Zgodnie z zamysłem podejrzanych dokumenty te miały stać się podstawą do uznania mężczyzny za niezdolnego do służby wojskowej i dalszego wykreślenia go z ewidencji wojskowej.

Początkowo podejrzani otrzymali 5 tysięcy dolarów zaliczki, a pozostałą kwotę – 25 tysięcy dolarów – mieli otrzymać po zakończeniu formalności związanych z dokumentami.

W październiku 2026 roku, według danych prokuratury, podczas odbioru drugiej części nielegalnej korzyści dwóch żołnierzy zostało zdemaskowanych i zatrzymanych na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Ich czyny zakwalifikowano na podstawie następujących artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 5 art. 27, ust. 4 art. 368 — pomoc w uzyskaniu przez funkcjonariusza nielegalnej korzyści w szczególnie dużej wysokości, popełniona w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób;

ust. 5 art. 27, ust. 5 art. 407 – pomocnictwo w nie stawieniu się żołnierza w wyznaczonym terminie na służbę w warunkach stanu wojennego.

Jednemu z podejrzanych dodatkowo zarzuca się samowolne opuszczenie miejsca służby w warunkach stanu wojennego na podstawie części 5 artykułu 407 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Ponadto o podejrzeniu na podstawie tego samego artykułu poinformowano żołnierza, który po zakończeniu leczenia nie powrócił do jednostki wojskowej.

Wobec wszystkich trzech żołnierzy zastosowano środki zapobiegawcze w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji.

Obecnie organy ścigania podejmują działania mające na celu ustalenie funkcjonariuszy TCC, SP i VLC, którzy mogli być zamieszani w organizację nielegalnego procederu.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi Terytorialne Zarząd Państwowego Biura Śledczego w Kijowie przy wsparciu operacyjnym Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Narodowej Policji Ukrainy.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Centralnego.

Wcześniej byłemu kierownikowi jednego z oddziałów Charkowskiego Okręgowego Szpitala Psychiatrycznego postawiono zarzuty w związku z organizacją nielegalnego procederu wykreślania osób podlegających obowiązkowi wojskowemu z ewidencji.

W Kijowie ujawniono schemat uchylania się od mobilizacji z udziałem byłego urzędnika.

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