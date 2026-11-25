24 listopada w Kijowie zatrzymano starszego żołnierza batalionu dyscyplinarnego Wojskowej Służby Porządkowej, którego podejrzewa się o przyjęcie 9 tysięcy dolarów za pomoc w przeniesieniu żołnierza do jednostki tyłowej. Za tę kwotę obiecał pomóc w uniknięciu dalszego wykonywania zadań bojowych.

O zatrzymaniu poinformowała Wojskowa Służba Porządku Publicznego w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z materiałami postępowania karnego podejrzany oferował pomoc w przeniesieniu żołnierza, który przechodził podstawowe szkolenie ogólnowojskowe, do batalionu straży honorowej.

Zatrzymanie miało miejsce podczas kontroli w związku z popełnieniem przestępstwa. Operację przeprowadzili przedstawiciele Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Siłach Zbrojnych Ukrainy przy Głównym Zarządzie Służby Porządkowej we współpracy z pracownikami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Państwowego Biura Śledczego (DBR) pod kierownictwem proceduralnym prokuratury specjalizującej się w sprawach obronności.

Według wstępnych danych zatrzymany twierdził również, że może wywierać wpływ na urzędników w celu przeniesienia żołnierzy do jednostek tyłowych, cofnięcia statusu samowolnego opuszczenia jednostki (SZOJ) oraz ułatwienia uzyskania rezerwacji za pieniądze.

Obecnie trwają czynności śledcze, a organy ścigania ustalają krąg osób, które mogą być w to zamieszane. Rozstrzygana jest kwestia postawienia żołnierzowi zarzutu na podstawie części 3 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – nadużycia wpływu, a także wyboru środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

W Głównym Służbie Wojskowej podkreślono, że oczyszczenie służby z osób nieuczciwych jest jednym z priorytetów kierownictwa. Stwierdzono tam również, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie stanowiska służbowego i rzekomych osobistych powiązań w celu własnego wzbogacenia się.

W obwodzie kijowskim przed sądem stanie adwokat, który zorganizował proceder nielegalnego zwolnienia z służby wojskowej w zamian za łapówki.

Przypomnijmy, że w Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zakończyły dochodzenie przygotowawcze w sprawie wymuszania i przyjmowania przez żołnierzy nielegalnych korzyści od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pieniądze były żądane w zamian za bezproblemowe przyjęcie przez jednostkę wojskową środków walki radioelektronicznej (REB).

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