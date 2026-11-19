Funkcjonariusze organów ścigania znaleźli 11 metalowych zbiorników z płynami o zapachu benzyny, oleju napędowego i alkoholu.

Na terenie obiektu znajdowały się również pompy przemysłowe i sprzęt do przepompowywania paliwa.

Łącznie zabezpieczono około 50 tysięcy litrów cieczy. Ekspertyza potwierdziła, że pobrane próbki benzyny nie spełniają norm państwowych.

Prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o zajęcie skonfiskowanego paliwa i sprzętu. Obecnie organy ścigania ustalają właścicieli bazy paliwowej oraz wyjaśniają, komu i w jaki sposób sprzedawano paliwo.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie.

W obwodzie kijowskim pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej stanie przed sądem za nielegalną produkcję paliwa i wyrządzenie państwu szkód w wysokości prawie 20 mln hrywien.

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła pilotażowy projekt dotyczący przechowywania produktów naftowych spółki „Ukrnafta” w zabezpieczonych podziemnych obiektach Ministerstwa Obrony. Inicjatywa będzie obowiązywać w okresie stanu wojennego, ale nie dłużej niż dwa lata od dnia wejścia w życie odpowiedniej uchwały.

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