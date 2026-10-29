W Kijowie policja prowadzi dochodzenie w sprawie niewłaściwego zachowania kierowcy transportu publicznego, który – według relacji pasażerki – obrażał ją z powodu korzystania z ulgi na przejazd.

O konflikcie między kobietą a przewoźnikiem funkcjonariusze dowiedzieli się dzień wcześniej podczas monitorowania mediów społecznościowych. Policjanci zidentyfikowali autorkę wpisu i przeprowadzili z nią rozmowę.

Jak się okazało, kobieta jest matką policjanta, który zginął na wojnie. Posiada ona odpowiednią legitymację uprawniającą do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego. Według mieszkanki Kijowa kierowca za każdym razem wyrażał niezadowolenie z powodu korzystania z ulgi i obrażał ją. Obecnie organy ścigania sprawdzają okoliczności tego zdarzenia.

Według organów ścigania wspomniany kierowca systematycznie narusza przepisy ruchu drogowego, w szczególności poprzez przekraczanie dozwolonych ograniczeń prędkości, opuszczanie miejsca wypadku, nieprzestrzeganie zasad dotyczących używania pasów bezpieczeństwa, a także prowadzenie taksówki liniowej, która ma usterki techniczne.

Funkcjonariusze Komendy Policji w Szewczenkówie ustalają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia, na podstawie których działania mężczyzny zostaną poddane odpowiedniej ocenie prawnej.

Ponadto zostanie wszczęta dodatkowa kontrola legalności świadczenia usług przewozowych przez danego przewoźnika, w szczególności pod kątem przestrzegania warunków licencyjnych i innych wymogów prawnych. Informację tę podała policja w Kijowie. Kijowska Administracja Miejska utworzy bazę danych kierowców-przestępców w transporcie publicznym. Ceny przejazdów w Kijowie wzrosną do 30 hrywien: kto będzie mógł jeździć za darmo. W lipcu część mieszkańców Kijowa straciła prawo do bezpłatnych przejazdów Zniesiono ograniczenia dotyczące monetyzacji ulgowych przejazdów w transporcie publicznym dla Ukraińców

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