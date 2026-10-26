W 43. tygodniu 2026 roku w Kijowie odnotowano 7 570 nowych przypadków grypy oraz ostrych wirusowych infekcji dróg oddechowych, w tym COVID-19. Informację tę podało Państwowe Przedsiębiorstwo „Kijowskie Miejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób Ministerstwa Zdrowia”.

Wskaźnik zachorowalności wyniósł 256,4, co stanowi spadek o 53,1% w stosunku do średniej wartości. Jednocześnie w porównaniu z poprzednim tygodniem liczba zachorowań wzrosła o 3% — głównie z powodu wzrostu zachorowalności wśród dzieci. W omawianym okresie zachorowało 4 200 dzieci.

Zachorowalność wśród dorosłych spadła o 1,2% – zachorowało 3 370 osób.

Wśród uczniów odnotowano 2 245 przypadków.

Na COVID-19 zachorowało 9 osób dorosłych.

Do placówek medycznych przyjęto 38 osób z grypą i ostrymi infekcjami dróg oddechowych, w tym 22 dzieci. Wśród chorych na COVID-19 hospitalizowano 4 osoby dorosłe.

W ciągu tygodnia nie odnotowano żadnych zgonów.

Przypominamy, że szczepienie pozostaje najskuteczniejszą ochroną przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i grypy.



Informację tę przekazuje KMDA.



W Ukrainie na razie nie ma fali grypy — twierdzi wirusolog.



W Ukrainie i wielu krajach Europy obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.



W Ukrainie rozpoczął się sezon epidemiczny grypy i ostrych wirusowych infekcji dróg oddechowych na lata 2026–2027, który potrwa do 23 maja 2027 roku.

W Ukrainie już 115 tysięcy obywateli przeszło bezpłatne badania przesiewowe w ramach programu państwowego, który pozwala wykrywać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i innych problemów już na wczesnym etapie.

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