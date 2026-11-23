W Kijowie w 47. tygodniu odnotowano 7 744 nowe przypadki zachorowań na grypę, ostrą infekcję dróg oddechowych (OIDR) oraz COVID-19, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z poprzednim tygodniem, chociaż ogólny wskaźnik (262,3) pozostaje o 52% niższy od średniego poziomu zachorowalności.

Informację tę podało Państwowe Przedsiębiorstwo „Kijowskie Miejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób Ministerstwa Zdrowia”.

Wzrost odnotowano zarówno wśród dzieci (4 153 przypadki), jak i wśród dorosłych (3 591 przypadków), a wśród uczniów zachorowalność wzrosła o 13,1% — do 2 230 przypadków. Jednocześnie liczba wykrytych przypadków COVID-19 spadła do 20 (w tym 10 dzieci), nie odnotowano hospitalizacji z powodu koronawirusa, a na oddziale reanimacji i intensywnej terapii nie ma żadnych pacjentów.

Ogólna liczba hospitalizowanych wzrosła do 62 osób, w tym 38 dzieci w wieku do 17 lat, przy czym od początku sezonu epidemicznego nie odnotowano żadnych zgonów spowodowanych powikłaniami, a specjaliści przypominają o znaczeniu szczepień w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby.

Źródło: KMDA.

W Ukrainie szczyt zachorowań na grypę, ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych i COVID-19 w bieżącym sezonie epidemicznym spodziewany jest orientacyjnie pod koniec stycznia – na początku lutego – poinformował w telewizji główny lekarz sanitarny Ołeksandr Czepurnyj.

W Ukrainie i szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostrą infekcję dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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