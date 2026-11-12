W Kijowie organy ścigania ujawniły proceder fałszowania dokumentów, za pomocą których planowano zmienić przeznaczenie działki pod lodowiskiem „Kryżyнка” i wybudować tam kompleks handlowo-biurowy. Dwóm uczestnikom tej afery postawiono zarzuty.

Według wersji śledztwa w proceder ten zamieszani są dyrektor firmy, która wcześniej nabyła budynek lodowiska, oraz inżynier ds. zagospodarowania przestrzennego. Sfałszowali oni dokumentację dotyczącą zagospodarowania przestrzennego, aby zrealizować plany zmiany przeznaczenia działki.

Organy ścigania ustaliły, że w 2021 roku prywatna firma specjalizująca się w hurtowym handlu produktami farmaceutycznymi nabyła budynek krytego lodowiska „Kryżyнка” o łącznej powierzchni ponad 2 400 metrów kwadratowych. Jednocześnie działka, na której znajduje się budynek, nie została przekazana przedsiębiorstwu na własność ani do użytkowania.

Mając na celu wybudowanie w miejscu obiektu sportowego kompleksu handlowo-biurowego do użytku komercyjnego, dyrektor spółki zaangażował do tej transakcji inżyniera geodetę. Współsprawcy sporządzili dokumentację techniczną dotyczącą działki o powierzchni prawie 0,3 hektara, wprowadzając do niej nieprawdziwe informacje.

W szczególności oskarżeni bezpodstawnie wskazali przedsiębiorstwo jako prawowitego użytkownika gruntu oraz zmienili przeznaczenie terenu — zamiast eksploatacji obiektu sportowego wskazali budowę i obsługę budynków administracyjno-biurowych.

W rezultacie dyrektor dostarczył niezbędne dokumenty wyjściowe i zatwierdził sfałszowany projekt, a inżynier poświadczył sfałszowaną dokumentację kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożył ją w Państwowym Kadastrze Gruntów.

W ten sposób, według danych organów ścigania, uczestnicy oszustwa próbowali stworzyć podstawy dokumentalne do dalszego komercyjnego wykorzystania nieruchomości i gruntu, na którym znajduje się hala lodowa.

Śledczy z Komendy Policji w Dnieprze, pod kierownictwem procesowym Prokuratury Okręgowej w Dnieprze, postawili obu sprawcom zarzuty na podstawie części 4 art. 358 Kodeksu karnego Ukrainy — fałszowanie dokumentu urzędowego w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób oraz wykorzystanie dokumentu, o którym wiadomo, że jest sfałszowany. Za popełnione czyny sprawcom grozi kara pozbawienia wolności na okres do pięciu lat.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu. Informację tę przekazała policja w Kijowie. Funkcjonariusze organów ścigania ujawnili schemat dostaw niskiej jakości mundurów dla Gwardii Narodowej. SBU i Policja Narodowa ujawniły siedem schematów uchylania się od mobilizacji

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