„Ukrzaliznytsia” wprowadza dodatkowe kursy pociągów Kyiv City Express, które będą łączyć lewy i prawy brzeg Kijowa. Decyzja ta została podjęta w związku z utrudnieniami w ruchu na Moście Południowym.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na kanale Telegram, pierwszy dodatkowy pociąg ze stacji „Pocajna” (przesiadka z „niebieskiej” linii metra) w kierunku Troieszczyny odjedzie o godz. 16:56, a ze stacji „Wydubyczów” (przesiadka z „zielonej” linii metra) w kierunku Berezniaków – o godz. 18:02.

Od godziny 16:40 odstępy między kursami z prawego brzegu na lewy będą wynosić od 15 minut.

Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednie pociągi będą kursować po półpętli Kijów-Demijewski – Wydubicze – Bereznyaki – Darnyca – Rusanówka – Lewobrzeżna – Mykołska Slobidka – Voskresenka – Rajdużny – Počajna oraz w kierunku przeciwnym.

„W ten sposób mieszkańcy Kijowa zyskają dodatkowe połączenie przez oba mosty – Południowy i Północny” – podkreślił wiceminister.

Zaznaczono, że bilety na pociągi są dostępne w aplikacji „Ukrzaliznytsia”.

Jak informowaliśmy, w Kijowie, w związku z atakiem wroga na stolicę, ograniczono ruch transportu przez Most Południowy w kierunku z prawego na lewy brzeg.

Burmistrz miasta Witalij Kliczko dodał, że w wyniku ostrzału uszkodzona została część infrastruktury metra na Moście Południowym.

Informację tę podał wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Władimir Szemajew.

Nowa podwyżka taryf UZ może zniszczyć bazę towarową kolei.

Przypomnijmy, że Ukrzaliznytsia zainstalowała już ponad 280 mobilnych schronów dla pracowników.

Ukrzaliznyca odwołuje szereg pociągów od 20 października 2026 roku.

Ukrzaliznytsia zmieniła schemat ruchu do Sum i Lozowej z powodu ostrzałów.

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” uzgodniła finansowanie w formie dotacji w wysokości 100 mln dolarów w ramach projektu RELINC.

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