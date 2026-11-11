32-letni mieszkaniec Kijowa zapewniał, że ma kontakty z wysokimi urzędnikami i może załatwić sprawę dotyczącą służby wojskowej.

Za 50 tysięcy dolarów obiecał pomóc w uzyskaniu statusu osoby nienadającej się do służby wojskowej, a następnie w wykreśleniu z ewidencji wojskowej, lub wynegocjować przeniesienie żołnierza do jednostki w obwodzie kijowskim, która nie bierze udziału w działaniach bojowych.

Aby wzbudzić zaufanie, mężczyzna posługiwał się sfałszowaną legitymacją funkcjonariusza organów ścigania oraz zdjęciami z politykami i znanymi osobami.

Został zatrzymany w momencie odbioru pieniędzy. Sąd skierował podejrzanego do aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 4,5 mln hrywien.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie

Tymczasem w obwodzie chmielnickim wszczęto dochodzenie przedprocesowe w związku z incydentem, w którym grupa osób wtargnęła do prywatnego domu. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się wcześniej w sieci.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego centrum rekrutacyjnego i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz za możliwość pełnienia służby na tyłach.

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