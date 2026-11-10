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W Kijowie skazano kobietę na karę pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków w celu sprzedaży

UA NEWS 10 listopada 2026 13:16
W Kijowie skazano kobietę na karę pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków w celu sprzedaży

W Kijowie sąd uznał 34-letnią mieszkankę miasta za winną nielegalnego przechowywania substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach w celu ich sprzedaży. Kobieta przechowywała PVP, amfetaminę oraz 4-MMS (4-metylo-metkatynon).

Oskarżenie w tej sprawie poparli prokuratorzy z Okręgowej Prokuratury Holosiivskiej w Kijowie.

Czyny oskarżonej zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalna produkcja, wytwarzanie, nabywanie, przechowywanie, przewóz lub wysyłka środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu sprzedaży w szczególnie dużych ilościach.

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Sąd skazał kobietę na karę 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku przy Głównym Zarządzie Policji w Kijowie.

Poinformowała o tym służba prasowa Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

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Ponadto 26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody o przyznaniu się do winy zawartej z prokuratorem.

W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety, która ukrywała narkotyki wśród ubrań.
 
W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.
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