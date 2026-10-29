Hipermarket Auchan w kompleksie handlowo-rozrywkowym „Prospekt” w Kijowie wznowił działalność po rosyjskim ostrzale, który miał miejsce 26 października. Jednocześnie na terenie obiektu nadal trwają prace remontowe.

„Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wznowić działalność sklepu i przywrócić Państwu dostęp do ulubionych produktów i artykułów codziennego użytku” – poinformowano w firmie.

Obecnie w lokalu sklepu nadal trwają prace remontowe, dlatego część usług i udogodnień dla klientów pozostaje tymczasowo ograniczona.

Poinformowała o tym służba prasowa Auchan.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został sklep Auchan w centrum handlowym „Prospekt”.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomianską i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na polecenie NEC „Ukrenergo”. Decyzja została podjęta po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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